El piloto valenciano Borja García vuelve a ganar en Cheste

El Circuit Ricardo Tormo ha abierto el fin de semana de carreras del TCR World Tour y Volrace con la victoria del uruguayo Santiago Urrutia (Geely) en el certamen internacional de turismos, después de que el español Mikel Azcona (Hyundai) liderara la mayor parte de la prueba.

La primera carrera del fin de semana del Kumho FIA TCR World Tour se saldó con la victoria de Santiago Urrutia, que logró imponerse en una prueba muy disputada y, además, se sitúa al frente de la clasificación general del campeonato. El uruguayo celebró su victoria en el podio acompañado por el sueco Thed Björk (Geely), segundo clasificado, y por el francés Aurélien Comte (Cupra), que completó las posiciones de honor.

Mikel Azcona protagonizó el inicio de la prueba. Una salida espectacular le colocó en la primera posición después de salir cuarto y con el francés Yann Ehrlacher (Geely) a su estela discurrió la primera mitad de la prueba. El navarro supo mantener la posición y el francés abandonó por problemas mecánicos. Cuando todo indicaba que Azcona podía conseguir su tercer podio consecutivo y mantener así el liderato, sufrió un pinchazo que le obligó a parar el boxes. EL piloto de Hyundai terminó décimo noveno.

El uruguayo Santiago Urrutia celebra su victoria en el podio de Cheste. / Circuit

Tras la carrera, el nuevo líder Urrutia mostró su satisfacción por el resultado obtenido y ha querido destacar el trabajo realizado por su equipo: “Estoy muy feliz, pero especialmente por mi equipo, hacía demasiado tiempo que no obtenía la victoria y estoy muy emocionado”, destacó después de más de dos años sin conquistar la victoria.

Borja García vuelve a ganar

En el Porsche Sprint Challenge Ibérica, el valenciano Borja García se adjudicó la victoria en la primera carrera sobre un total de 17 vueltas al trazado exterior y se llevó, además, la vuelta rápida de la prueba. El piloto valenciano lideró una carrera muy sólida por delante de Patrick Cunha, que finalizó en segunda posición, mientras que la portuguesa Francisca Queiroz completó el podio.

La segunda carrera del Porsche Sprint Challenge Ibérica la protagonizó el madrileño Álvaro Bajo, que consiguió la victoria. La británica Chloe Grant cruzó la línea de meta en segunda posición, mientras que Alejandro Barambio completó el podio en tercer lugar. Barambio, compañero de equipo del vencedor de Borja García, volvió a situar a su equipo entre los mejores de la prueba.

La primera manga de la Copa Clio se resolvió con la victoria del francés David Pouget, que se impuso tras una intensa carrera por delante de Daniel Losada y Tosic Nikola, segundo y tercero respectivamente. La valenciana Lydia Sempere completó la carrera en la decimocuarta posición, en lucha por los puntos.

La actividad continuará en la jornada del domingo desde primera hora de la mañana con la disputa de la primera carrera de la Copa Clio, prevista para las 10:30 horas. A continuación, el Kumho FIA TCR World Tour celebrará su segunda carrera del fin de semana a partir de las 11:55 horas. La jornada se completará con las dos últimas pruebas del Porsche Sprint Challenge Ibérica,programadas para las 14:15 y las 15:15 horas y se cerrará con la tercera manga del World Tour.

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Actividades

Más allá de la competición, los aficionados seguirá disfrutando durante toda la jornada de la amplia oferta de actividades de Volrace en el paddock, con exhibiciones de drift, exposiciones de vehículos, food trucks y actuaciones para todos los públicos.