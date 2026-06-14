Borja García alcanza las ¡¡¡17 victorias en Cheste!!!

El Circuit Ricardo Tormo ha vivido un intenso fin de semana de competición con el triple triunfo de Santiago Urrutia (Geely) en el Kumho FIA TCR World Tour. Por primera vez en la historia del campeonato un solo piloto se ha llevado la victoria en las tres carreras disputadas durante el fin de semana.

Urrutia ha vuelto a ser el gran protagonista de las carreras de turismos con dos victorias que se suman a la conseguida el sábado. El piloto uruguayo del equipo Geely ha confirmado sus excelentes resultados que le permiten afianzarse al frente de la clasificación general del campeonato.

Por detrás del vencedor, el francés Aurélien Comte (Cupra) ha cruzado la meta en segunda posición en la carrera de la mañana, mientras que el húngaro Norbert Michelisz (Hyundai) ha completado el podio tras una sólida actuación en el trazado valenciano.

Mikel Azcona en el podio

La tercera y última carrera del Kumho FIA TCR World Tour ha sido un monólogo de Santiago Urrutia desde la pole. Junto al uruguayo han subido al podio Thed Björk (Geely), segundo clasificado, y el español Mikel Azcona, que logró una merecida tercera posición tras un intenso fin de semana ante cerca de 15.000 espectadores

“He dado lo mejor de mí y he acabado ganando las tres carreras. Ahora hay que ir carrera a carrera y seguir trabajando duro con el equipo”, ha señalado Urrutia tras la prueba que le ha confirmado en el liderato del certamen.

Santiago Urrutia celebra un fin de semana perfecto con tres victorias en Cheste. / Francisco Alcobendas / Circuit

Porsche Sprint Challenge Ibérica

En la tercera carrera del Porsche Sprint Challenge Ibérica del fin de semana, el valenciano Borja García ha vuelto a ganar tras liderar la prueba durante las 17 vueltas, seguido del portugués Patrick Cunha, en segunda posición y Miguel Lobo que ha cerrado el podio.

Borja García ha puesto el broche a un fin de semana perfecto en el Circuit con dos victorias y una sonrisa de satisfacción. «Muy contento de poder ganar aquí, en mi casa, delante de mi afición y de mi familia», ha destacado el piloto valenciano, que además sigue ampliando su trayectoria en el trazado de Cheste y se ha mostrado “contento de seguir aumentando el récord que tengo aquí, como piloto de coches con más victorias en el Circuit Ricardo Tormo, 17 victorias ya”.

La cuarta y última carrera del Porsche Sprint Challenge Ibérica ha vuelto a tener como protagonista al madrileño Álvaro Bajo, que se ha adjudicado su segunda victoria del fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo. Jorge Rodrigues ha cruzado la meta en segunda posición, mientras que Francisca Queiroz ha completado el podio.

Salida de una de las carreras del Kumho FIA TCR World Tour en el Circuit Ricardo Tormo. / Francisco Alcobendas / Circuit

Copa Clio

En la última carrera del fin de semana de la Copa Clio, el francés David Pouget ha vuelto a subir a lo más alto del podio tras imponerse en una intensa carrera de 16 vueltas. El piloto francés ha controlado la prueba desde los primeros compases y ha sabido gestionar su ventaja hasta cruzar la línea de meta en primera posición. Daniel Losada y Nikola Tosic han completado el podio, finalizando segundo y tercero respectivamente.

El espectáculo del Drift Spain también ha coronado a sus vencedores en el Circuit Ricardo Tormo. En la categoría PRO, el triunfo ha sido para el ucraniano Artem Chulkov, mientras que en la categoría SEMIPRO la victoria ha recaído en el español Nico Stelea, poniendo fin a un intenso fin de semana de derrapadas, humo y emoción ante los aficionados.

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Próximas pruebas

El Circuit volverá a convocar a los aficionados al motor las próximas dos semanas con la celebración del CEF InterOpen de motociclismo el 21 de junio y la Promocopa de automovilismo el día 28, ambas con acceso gratuito.