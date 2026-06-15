Álvaro Lucas lidera la Moto4 European Cup

El CFMOTO Aspar Team Júnior mantiene su dominio en las categorías de Moto4 European Cup y de Moto3 Júnior después de la cita de Estoril. Álvaro Lucas continúa invicto en la categoría de Moto4 y gracias a la doble victoria de este fin de semana ya cuenta con una ventaja de 35 puntos en la clasificación general. En Moto3, Carlos Cano ha logrado su primer podio del año tras ser tercero y pelear por la victoria hasta la última vuelta. Su compañero Giulio Pugliese fue cuarto y mantiene el liderato en su categoría. La próxima ronda del MotoJúnior será dentro de tres semanas en Jerez.

Moto4 European Cup

Álvaro Lucas completó un fin de semana perfecto en el circuito portugués. El piloto murciano consiguió la pole el sábado y aprovechó la oportunidad para defender la primera posición con uñas y dientes en las dos carreras de Moto4 que se han disputado. En la primera, Lucas perdió alguna posición, aunque finalmente recuperó la primera posición para ser el ganador de la prueba, mientras que en la segunda lideró en solitario para cruzar la línea de meta en primer lugar con casi tres segundos de ventaja. Además, su compañero Enzo Zaragoza obtenido resultados muy positivos en su primer fin de semana con el CFMOTO Aspar Team Júnior. El debutante de la categoría ha puntuado en ambas carreras al finalizar en decimotercera y decimoquinta posición.

Moto3 Júnior

En Moto3 Júnior, Carlos Cano y Giulio Pugliese pelearon por la victoria hasta la última vuelta en la única carrera de la categoría que se ha disputado en Estoril. El español, que comenzaba desde la primera fila de la parrilla, subió al podio después de cruzar la línea de meta en tercera posición y, tras él, Pugliese fue cuarto al remontar desde la décima plaza. Yaroslav Karpushin continúa progresando en la categoría y volvió a finalizar en la zona de puntos, duodécimo. Tras este fin de semana Giulio Pugliese se mantiene líder en la clasificación general con siete puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, mientras que Carlos Cano es cuarto, a 21 puntos de su compañero de equipo. Karpushin, por su parte, es decimoquinto con once puntos.

Noticias relacionadas

Carlos Cano se acerca al líder de Moto3 Júnior, su compañero Pugliese, después de subir al podio en Estoril. / CFMOTO Aspar Team Júnior

TopSurface Aspar Team

Por último, el TopSurface Aspar Team completó un gran fin de semana y ha puntuado en todas las carreras en las que participó este domingo. En Moto2 destaca la actuación de Marcos Ludeña, que acabó en el top 10 en su estreno con el equipo, mientras que Iker García lo logró en una de las dos carreras que han disputado. En Stock, Alberto García peleó por clasificarse entre los cinco primeros y fue sexto.