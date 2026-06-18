El Circuit Ricardo Tormo acoge una de las citas más esperadas de la MIR Racing Aspar Cup

La MIR Racing Aspar Cup vuelve a la acción este fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo con ocasión de la cuarta cita de la temporada 2026, donde estarán presentes los pilotos de Promo3 y Moto5. Con 67 jóvenes talentos entre ambas categorías, el espectáculo promete ser de alto nivel y las batallas en pista de máxima intensidad. Leonardo Fabio (Promo3) y Pablo Arnedo (Moto5) buscarán defender el liderato en sus respectivas categorías, antes de llegar al parón veraniego.

Promo3

La cita inaugural de la categoría reina de la MIR Racing Aspar Cup no defraudó, con carreras que no se decidieron hasta la bandera a cuadros. El piloto boliviano Leonardo Fabio llega al frente de la clasificación provisional después de lograr la victoria en la segunda manga en el Aspar Circuit, después de quedarse con la miel en los labios en la primera carrera, en la que Liu Shanxu, piloto chino que debuta este año en el campeonato, subió al escalón más alto del podio.

Tampoco se bajó del top 3 Aitor González, que buscará su primer triunfo de la temporada tras mostrar un rendimiento muy prometedor en la prueba disputada en el mes de mayo. A las puertas de las tres primeras posiciones, encontramos hasta 4 pilotos empatados a 148 puntos: Dario Ruiz, Álvaro Sáez, Lorenzo Poma y Marc Moñinos. Sin duda, una buena muestra de la igualdad máxima que reina en este campeonato y que obliga a todos los pilotos a dar su 100% en cada fin de semana de competición.

Moto5

Pablo Arnedo llega al Circuit Ricardo Tormo como líder de Moto5, después de hacerse con la victoria en las 2 carreras que se disputaron en el Aspar Circuit. El piloto de Villena, vigente campeón de la categoría, tratará de revalidar la corona, aunque Ethan Botti, segundo clasificado en el campeonato, no dará su brazo a torcer. A pesar de la caída en la primera manga de la prueba anterior, regresó a carrera para sumar puntos fundamentales, mientras que en la segunda, se quedó a tan sólo 132 milésimas de su tercera victoria de la temporada.

El polaco Witek Kupczynski, campeón de GP10 en 2024, buscará su primer triunfo del año en un trazado que ya ofreció carreras muy igualadas en 2025. Llamando a las puertas del top 3 encontramos a Cesare Golfetto y a Gael García, dos pilotos que saben lo que es ser campeón en la escalera de formación de la MIR Racing Aspar Cup y que serán, sin lugar a dudas, pilotos a seguir muy de cerca a lo largo del 2026.

Programa de competición

En la jornada de sábado se celebrarán las 2 sesiones de entrenamientos cronometrados y, a partir de las 14:40 horas, se disputarán las primeras carreras del fin de semana. El domingo, las mangas definitivas darán comienzo a las 11:00 horas.

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Los aficionados podrán disfrutar de toda la acción de la MIR Racing Aspar Cup con acceso gratuito a la tribuna de boxes y al paddock del Circuit Ricardo Tormo.