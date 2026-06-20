Alonso logra su primera pole en Moto2 con récord y caída incluidos

Los pilotos del CFMOTO Inde Aspar Team han completado uno de sus mejores cronometrados de la temporada, pero también uno de los más caóticos. Pese a que ambos pilotos se han ido al suelo durante la sesión, David Alonso ha logrado su primera pole en la categoría intermedia y ha establecido un nuevo récord en el circuito de Brno. El colombiano estará acompañado en la primera fila por su compañero Dani Holgado, que ha sido tercero. Entre ellos, Filip Salac ocupará la segunda posición, que se ha quedado a dos décimas del tiempo de Alonso.

David Alonso y Dani Holgado han preparado a la perfección la carrera de este domingo y esta mañana ya han dejado claras sus intenciones de luchar hasta el final por las primeras posiciones. Tras haber realizado un productivo simulacro de carrera en el entrenamiento libre y haber finalizado en cuarta y quinta posición, el CFMOTO Inde Aspar Team ha afrontado la Q2 de la tarde con las ideas muy claras. David Alonso ha comenzado el cronometrado dando el máximo desde el primer minuto y ha puesto el listón muy alto con una gran vuelta que le ha colocado en primera posición. El colombiano, sin embargo, ha sufrido una caída justo después que le ha obligado a perderse parte de la sesión. Aunque ha regresado a la pista en los últimos minutos para recuperar las buenas sensaciones, su 1:57.718 inicial no ha sido mejorado por ningún otro rival y ha conseguido su primera pole en Moto2 con dos décimas de diferencia sobre el segundo clasificado. Su compañero Dani Holgado también ha mostrado un gran nivel desde el inicio. El español, que había firmado el tercer mejor tiempo de forma provisional, también ha sufrido una caída solo una vuelta después que su compañero Alonso. De igual modo, ha podido volver a la pista en los últimos minutos y ha logrado la tercera plaza gracias a su 1:58.107 de la segunda vuelta. Esta será la segunda vez que los dos pilotos del CFMOTO Inde Aspar Team ocupen la primera fila de la parrilla juntos después de que Holgado se hiciera con la pole en el Gran Premio de Brasil y Alonso fuera segundo.

BRNO (Czech Republic), 20/06/2026.- Spanish Moto2 rider Daniel Holgado of CFMOTO Inde Apsar Team in action during the Qualifying Nr.2 session for the Motorcycling Grand Prix of the Czech Republic at Masaryk circuit in Brno, Czech Republic, 20 June 2026. (Motociclismo, República Checa) EFE/EPA/MARTIN DIVISEK / MARTIN DIVISEK / EFE

Pole David Alonso 1:57.718: “He salido dando el máximo desde la primera curva y he disfrutado mucho la vuelta. Siendo sincero, echaba de menos una caída porque eso significa que tengo confianza con la moto y estaba buscando los límites. He intentado salvarlo, pero he visto que no era posible y me he protegido el hombro para no hacerme daño. Obviamente, es mejor no caerse, pero luego he vuelto a salir a la pista y las sensaciones seguían siendo buenas. Hoy he estado muy concentrado durante todo el día, y antes del cronometrado he llegado al box muy motivado. Mañana será importante hacer una buena salida, sentir la moto y estar calmado. Hay gente que tiene más experiencia en la primera fila, pero trataré de luchar hasta el final para poder decir ‘lo he dado todo este fin de semana’. Si logro la victoria, será genial. Iré a por ella y veré hasta dónde puedo llegar”.

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