Quiles no abandona la primera fila

Máximo Quiles ha vuelto a luchar por la pole en el circuito de Brno. El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team era el más rápido en pista pero no ha podido completar el entrenamiento cronometrado y saldrá tercero. Quiles volverá a salir desde la primera fila de la parrilla este domingo después de ser uno de los pilotos más constantes de este fin de semana. David Almansa ha logrado su tercera pole consecutiva, mientras que Hakim Danish ha sido segundo. Marco Morelli no ha podido superar la Q1 y mañana tendrá que remontar desde la vigésima posición.

El Gran Premio de Chequia está siendo muy exigente para los pilotos de Moto3, principalmente por las altas temperaturas que tienen que soportar durante todo el fin de semana. Este sábado, con una temperatura en el asfalto incluso mayor que en la jornada anterior, Máximo Quiles ha finalizado el entrenamiento libre de la mañana en segunda posición y ha preparado a conciencia la carrera del domingo. Ya en la Q2, el murciano ha mejorado el récord de la pista y se ha mantenido en la pole hasta prácticamente el final de la sesión. Con un tiempo de 2:04.490, el piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team era líder hasta casi el final de la sesión, pero ha tenido que entrar en el garaje antes de poder completar la sesión, y ha visto cómo otros dos pilotos han superado su marca y le han relegado a la tercera posición. Marco Morelli también ha sido uno de los pilotos más destacados esta mañana, al finalizar el entrenamiento libre en tercera posición y después de sufrir una fuerte caída ayer. Por la tarde, el piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team ha afrontado la Q1 con el objetivo de finalizar entre los cuatro primeros para poder aspirar a las posiciones delanteras. Morelli ha llegado a ocupar la segunda plaza, pero en esta ocasión no ha podido pilotar con la misma fluidez que por la mañana y en en los últimos minutos ha caído hasta la sexta posición, por lo que mañana tendrá que comenzar la carrera desde la vigésima posición de la parrilla de salida.

3º Máximo Quiles 2:04.490: “Ha sido un buen cronometrado. He hecho mi mejor tiempo solo y eso es complicado. Los demás tenían referencias y, además, estaban utilizando el neumático blando tanto delante como detrás y creo que eso les da un extra. Yo he optado por otro neumático con el que me he tengo que esforzar más, pero que me está dando buen resultado y me gusta mucho. Al final de la sesión he notado algo raro en la moto y he preferido asegurar y entrar al box. Lo hemos comprobado y no era nada. El trabajo que estoy haciendo en la pista y el que está haciendo el equipo fuera de ella está siendo muy bueno, todos estamos muy contentos con el resultado. Mañana intentaremos mejorar un poco más. Hemos trabajado para intentar tirar desde el principio, pero no depende solo de mí. Con suerte será un grupo pequeño y las últimas vueltas serán divertidas”.

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