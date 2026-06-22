El Circuit Ricardo Tormo vive un intenso fin de semana de motociclismo con el CEF InterOpen y la MIR Racing Aspar Cup

El Circuit Ricardo Tormo ha acogido la segunda prueba del CEF InterOpen de Velocidad y la cuarta ronda de la MIR Racing Aspar Cup, en un fin de semana en el que más de cien pilotos se han dado cita en el trazado valenciano.

El CEF InterOpen de Velocidad, organizado por la Federación de Motociclismo de la Comunitat Valenciana, ha celebrado un total de seis carreras en el Circuit en el marco de la BMW Iberia Cup, SSP300 y Superbike-Supersport.

En la categoría de Superbike-Supersport, Makar Sushilin ha logrado la victoria en la primera carrera con más de diez segundos de ventaja sobre Jose Manuel Pérez (Yamaha) y Rubén Nasarre. En la segunda prueba, ha sido Andrea Bettin quien ha ganado con una holgada ventaja, de nuevo con Alcantarilla segundo y Rubén Romero tercero.

En SSP300, David Estevez (Kawasaki) ha logrado las dos victorias del fin de semana, con Jose Rodríguez (Kawasaki) y Joaquín Vaquero (Kawasaki) en el podio en ambas carreras. En cuanto a la BMW Iberia Cup, Gaspar Rodríguez ha sido el triunfador por delante de Pedro Enrique Benito e Isaac Moreno.

En Promo3, Darío Ruiz ha sido el claro protagonista del fin de semana. El piloto madrileño, que no había ganado antes, ha logrado el doblete en el Circuit, dos victorias que le convierten en el nuevo líder de la categoría. Ruiz se ha impuesto en ambas pruebas por delante de Izan Muyor; Marc Moñinos ha completado el podio en la primera carrera y Lorenzo Poma en la segunda.

El piloto de Villena Pablo Arnedo, vigente campeón de Moto5, llegaba líder a la cita del Circuit y tras subir al podio en el Circuit ha ampliado su ventaja al frente de la clasificación general de Moto5. La victoria en la primera prueba ha sido para Alejandro Castilla, por delante de Arnedo y el italiano Ethan Botti. Mientras que en la segunda carrera ha sido Botti quien ha subido a lo más alto del podio por delante de su compatriota Cesare Golfeto y Dmitrii Kopanev.

La MIR Racing Aspar Cup, campeonato vinculado a la estructura de formación de jóvenes pilotos que impulsa el Aspar Team y el propio Circuit Ricardo Tormo, ha visitado por primera vez el trazado de Cheste esta temporada. Las jóvenes promesas del motociclismo español se han dado cita en las categorías de Moto5 y Promo3, con cerca de 70 inscritos.

Campeonato de Minivelocidad

Asimismo, la Pista de Tecnificación del Circuit ha albergado la sexta prueba del Campeonato de Minivelocidad de la Comunitat Valenciana, en la que se han disputado carreras de las categorías MiniGP, 80 Pro Series, 80 Automáticas y Pit Bike 20-1 y 20-2

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El Circuit volverá a convocar a los aficionados al motor el próximo fin de semana, con la tercera cita de la Promocopa, el certamen que reúne diferentes campeonatos monomarca del automovilismo español. La entrada al paddock y a la tribuna de boxes será libre.