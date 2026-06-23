Máximo Quiles: "Estos días vamos a desconectar un poco para llegar a los Países Bajos más motivados"

El campeonato del mundo de Moto3 llega este fin de semana a uno de los circuitos más longevos: el TT Circuit Assen. La 'catedral de la velocidad' será el nuevo reto para Máximo Quiles y Marco Morelli, que apenas han tenido descanso después del Gran Premio de Chequia. Gracias al podio de Brno, Quiles ha ampliado de nuevo su ventaja en la clasificación general hasta un nuevo máximo, 65 puntos. El líder de la categoría se aleja de sus rivales y quiere seguir con esta dinámica para llegar al paréntesis estival con la mayor diferencia posible. "Nuestra misión es seguir trabajando con nuestro propio ritmo y en solitario. Nos está yendo bien con esta dinámica. Estos días vamos a desconectar un poco para llegar a los Países Bajos más motivados. El año pasado fui demasiado ansioso en Assen y cometí algún error, pero con lo que he aprendido desde entonces voy con la mentalidad correcta", comentó Quiles.

Perseguidores en la clasificación

Con Quiles liderando el mundial en solitario, Álvaro Carpe se mantiene en segunda posición, a 65 puntos. Le sigue su compañero Brian Uriarte, que ha pasado a ocupar la tercera posición tras el podio de Brno. El debutante de Moto3 lidera un grupo de pilotos separado por diez puntos, entre los que se incluyen David Almansa, cuarto; Marco Morelli, quinto; y Veda Pratama, sexto. Del mismo modo, el CFMOTO Gaviota Aspar Team todavía mantiene un colchón de 59 puntos en la clasificación por equipos.

La tercera posición de Máximo Quiles supuso también el centésimo podio del Aspar Team en Moto3, y estuvo muy cerca de convertirse también en la victoria número 50 en la categoría pequeña para el equipo. El piloto murciano es, con el resultado de Brno, el segundo piloto del Aspar Team con más apariciones entre los tres primeros en Moto3, con 17, una más que Sergio García, que lo logró en 16 ocasiones entre 2021 y 2022. Por delante, todavía destaca David Alonso, que en su fulgurante paso por la categoría pequeña sumó un total de 23 podios.

La gran racha de Quiles

El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team encadena una racha de ocho podios en las nueve carreras disputadas, cinco de ellos, victorias. La trayectoria del español en este 2026 está siendo sobresaliente y en esta ocasión contará con la motivación extra de luchar por esa 50ª victoria en Assen. En 2025, Quiles solo pudo ser decimoquinto en el trazado holandés después de caerse cuando peleaba por la victoria, pero la experiencia adquirida desde entonces y la madurez que el joven piloto está mostrando en las últimas carreras son firmes garantías para volver a ser uno de los referentes de la categoría.

Morelli se estrena en Assen en Moto3

Su compañero Marco Morelli, todavía no ha competido en este circuito en Moto3, aunque sabe lo que es ganar en Assen: lo consiguió en la segunda carrera de la Rookies Cup de 2024. El argentino, que en Brno protagonizó una espectacular remontada desde la vigésimo quinta posición para terminar séptimo, vio condicionada su carrera por un error en la primera vuelta que le privó de poder pelear en el grupo delantero. Ahora, Morelli quiere dar ese paso que le falta para lograr ser más constante y poder mantenerse en la parte alta de la clasificación.

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"Tengo ganas de comenzar el Gran Premio de los Países Bajos. Ya he rodado en este circuito anteriormente, cuando competía en la Rookies Cup, y me gusta mucho. No hemos tenido apenas descanso entre la carrera de Brno y este gran premio, no hay tiempo para pensar, así que llego con muchas ganas de seguir trabajando y mejorar esos aspectos que tenemos pendientes", destacó Morelli.