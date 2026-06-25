COMEPTICIÓN
El Circuit Ricardo Tormo acoge la tercera cita de Promocopa
El domingo se celebrarán un total de seis carreras. Dos de cada categoría. El Saxo Trophy, el GTI Trophy y el Campeonato RACE de Turismos forman el programa junto con las tandas de All Squad
El Circuit Ricardo Tormo celebra este fin de semana la tercera cita de la Promocopa, el certamen nacional de automovilismo que reúne al Saxo Trophy, el GTI Trophy y el Campeonato RACE de Turismos con entrada libre para los aficionados al paddock y a la Tribuna de Boxes.
Tras su paso por el Circuito del Jarama y por el de Navarra, la Promocopa cierra la primera parte de la temporada este fin de semana en Cheste, antes de culminar el año en Monteblanco y de regreso al Jarama en otoño.
Programa
El Saxo Trophy, el GTI Trophy y el Campeonato RACE de Turismos son las tres competiciones convocadas. En la jornada del sábado se celebrarán los entrenamientos colectivos previos. También en la jornada del sábado el programa se completará con las tandas abiertas organizadas por All Squad.
En la jornada del domingo tendrán lugar los entrenamientos cronometrados y a partir de las 11:20 horas las dos carreras de cada categoría que culminarán a las 15:05 horas.
Así va la clasificación
Jesús Parisi lidera la clasificación general del Saxo Trophy con veinte puntos de ventaja sobre Fernando Paniagua. Javier Ugalde ocupa la primera posición en el GTI Trophy y Gianmaria Traversone es el líder de la general del CRT.
Además de la acción en la pista, este fin de semana la oferta del Circuit Ricardo Tormo se multiplica con el espectáculo Drone Art Show, Harry Potter con cientos de drones coordinados que darán forma a momentos icónicos de las famosas películas, creando formaciones aéreas que se sincronizan con las bandas sonoras originales de la saga.
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