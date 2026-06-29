Promocopa completa un emocionante día de carreras en el Circuit Ricardo Tormo

El Circuit Ricardo Tormo ha acogido este fin de semana la tercera prueba de la Promocopa, el certamen nacional de automovilismo que reúne el Saxo Trophy, el GTI Trophy y el Campeonato RACE de Turismos.

Tras celebrar el sábado los test colectivos, el domingo se han disputado los entrenamientos cronometrados de las tres categorías que han determinado las parrillas de salida de las seis carreras.

El Saxo Trophy, el campeonato monomarca del mítico Citröen Saxo, tiene una de las parrillas más nutridas del automovilismo nacional, con más de 30 coches en parrilla. Daniel Martínez García ha ganado la primera manga desde la Pole, mientras que el otro triunfo se lo ha llevado Alexander Villanueva.

En cuanto al GTI Trophy, la competición que se disputa con el Volkswagen Golf GTI, Agustín Arce Pi ha logrado la victoria en la primera carrera después de que Fernando Navarrete liderase todas las vueltas. En la segunda carrera, Navarrete se ha redimido y se ha alzado con el triunfo.

En el Campeonato RACE de Turismos, Gian Maria Traversone ha sido el claro dominador. Al volante de su Porsche 992 Cup, ha logrado la victoria en las dos carreras disputadas.

Próximas citas

La próxima cita de la Promocopa será el 5 y 6 de septiembre en el circuito Andaluz de Monteblanco, antes de poner el broche final el 23 y 24 de octubre en el Jarama.

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El Circuit volverá a convocar a los aficionados del motor después del verano con el FIM MotoJunior Worldchampionship. La antesala del Mundial de MotoGP visita el Circuit el 5 y 6 de septiembre. Las entradas ya están a la venta en la web del Circuit.