Lewis Hamilton avisa a Antonelli en la Clasificación Sprint de Silverstone

Lewis Hamilton se apunta a la lucha por el Mundial con un nuevo aviso a Andrea Kimi Antonelli. El heptacampeón del mundo regaló a su público de casa una pole position al límite, y se postula como uno de los grandes favoritos a plantar cara a los Mercedes durante el resto del fin de semana. El circuito de Silverstone notó de forma severa la nueva reglamentación de la batería, con los coches perdiendo kilómetros considerablemente en el segundo sector y al principio del tercero. La gran mayoría de la parrilla exprimía el jugo del monoplaza en las largas rectas del trazado británico, aunque quedaba a merced de la gestión en el tramo final del circuito. Lewis Hamilton aprovechó todo el potencial de su Ferrari, y se llevó la Clasificación Sprint.

SILVERSTONE (United Kingdom), 03/07/2026.- Scuderia Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain in action during in a practice session for the Formula One British Grand Prix at the Silverstone Circuit racetrack in Silverstone, Britain, 03 July 2026. The 2026 Formula 1 British Grand Prix is held on 05 July. (Fórmula Uno, Reino Unido) EFE/EPA/PETER POWELL / PETER POWELL / EFE

Lewis Hamilton, el hombre más rápido del viernes

El heptacampeón del mundo se muestra fuerte ante su público de casa, y prolonga su estado de forma de los últimos Grandes Premios. Tras su triunfo en el GP de Barcelona-Cataluña, el primero de rojo, el británico ha sido el hombre más rápido del viernes, tanto en Libres 1 como en la Clasificación Sprint. Lewis Hamilton, al igual que el resto de sus competidores, solo ha tenido un intento de vuelta que, eso sí, le ha salido bien al de Ferrari. La afición presente en el circuito no pudo contener la emoción, mezclada con el éxtasis del propio piloto al acabar la prueba.

El líder del Campeonato de Pilotos, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), se quedó a únicamente once milésimas del piloto de casa. El italiano volvió a superar a un George Russell desdibujado durante toda la sesión, y que solo pudo ser quinto. Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc se colaron por delante del '63', aunque en el caso del monegasco con malas sensaciones al estar lejos de su compañero de escudería. El Ferrari fue superior en ritmo a una vuelta, y apunta a ponerle las cosas complicadas a las flechas plateadas en un circuito muy exigente.

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ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team Honda AMR26, portrait during the Formula 1 British Grand Prix 2026, 9th round of the 2026 Formula One World Championship from July 3 to 5, 2026 on the Silverstone Circuit, in Silverstone, United Kingdom - Photo Paulo Maria / DPPI AFP7 02/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Paulo Maria / DPPI / AFP7 / Europa Press;2026;f1;formula 1;FORMULE 1;Grand Prix;Motorsport;SILVERSTONE;Sport;UNITED KINGDOM;F1 - BRITISH GRAND PRIX 2026 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Fernando Alonso y Carlos Sainz, a la espera de mejoras

En un circuito que premia en exceso el motor, los equipos de la zona baja no pudieron sacar los codos. Aston Martin y Cadillac partirán desde las últimas filas como marcaban todos los pronósticos, con Fernando Alonso por delante de su compañero de equipo, pero todavía muy lejos del resto en un modesto vigesimoprimer puesto. Quien sí logró asomar la cabeza ligeramente es Carlos Sainz, que consiguió pasar a la SQ2 en detrimento de los dos Haas, eliminados en la SQ1. El piloto de Williams superó el corte por los pelos, y la diferencia respeto a la zona media volvió a ser palpable en la siguiente sesión. El madrileño, eso sí, batió a Alexander Albon y arrancará decimoquinto. Por delante, el argentino Franco Colapinto (Alpine), los dos corredores de Audi (Bortoleto y Hülkenberg), y Pierre Gasly (Alpine), que puso contra las cuerdas al Campeón del Mundo Lando Norris sin éxito.