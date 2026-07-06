Alisha Palmowski triunfa en Silverstone y emerge más líder

La visita de F1 Academy a Silverstone ha resultado tremendamente positiva para los intereses de Campos Racing y Alisha Palmowski en la lucha por los títulos en este 2026. Y es que la piloto británica de Red Bull Racing Academy Programme fue, como dice el refrán, profeta en su tierra y se impuso ante los suyos para afianzar aún más su liderato en la clasificación general. Lo mismo sucede en la clasificación por equipos, donde Campos Racing también consolidó su liderato. por lo que la escudería de Alzira llega al parón veraniego dominando ambas clasificaciones.

Megan Bruce prosiguió la senda de los puntos al volante de su monoplaza que luce los colores de TAG Heuer, un objetivo que en esta ocasión no ha logrado Rafaela Ferreira, toda vez que la piloto brasileña de Visa Cash App RB Academy se quedó a las puertas de lograrlo el sábado y tuvo que abandonar en la del domingo.

Palmowski ya mostró su excelente sintonía desde los entrenamientos libres del viernes al lograr la segunda posición en la tabla de tiempos con un registro de 2m02.848s. Por lo que respecta a sus compañeras, Bruce detuvo el cronómetro en un tiempo de 2m03.788s por el registro de 2m04.369s de Ferreira.

La sesión de clasificación, que se celebró esa misma jornada a última hora de la tarde, fue un cara a cara en la lucha por la pole position entre la propia Palmowski y Chiara Bättig. Las dos fueron rebajando paulatinamente sus tiempos, de hecho, fueron las únicas capaces de romper la barrera de los 2m02s. La última vuelta de Palmowski de 2m01.952s la dejó muy cerca del objetivo, pero al final se quedó a poco más de una décima de segundo de Bättig. Con todo, esa segunda posición era un buen punto de partida para afrontar lo que restaba del fin de semana. Algo más atrás quedaron Bruce y Ferreira. La británica fue novena con su mejor tiempo de 2m02.541s, ocupando la brasileña la decimocuarta plaza con un registro de 2m02.935s.

Imagen de la ganadora / Campos Racing

La carrera sprint del sábado contaba con la parrilla invertida en sus primeras ocho plazas, ocupando así Palmowski la séptima posición. Teniendo en cuenta que se celebraba por la tarde y con temperaturas de pista algo cálidas, la gestión de neumáticos debía tener también su peso. En la arrancada, Palmowski ganó inmediatamente dos posiciones y se puso quinta, al tiempo que Bruce adelantaba a Ava Dobson por el exterior con una gran maniobra. La carrera se iba a desarrollar en pelotón, con prácticamente todas las pilotos rodando unas a la estela de las otras. Pero sin DRS, los adelantamientos iban a ser complicados. Palmowski se mantuvo durante la práctica totalidad de la carrera a rebufo de Rachel Robertson, pero pese a algunos intentos de la piloto con los colores de Red Bull, a la postre iba a dar por buena la quinta plaza por la que pasó por línea de meta a la conclusión. Bruce finalizó en novena plaza ocupando Ferreira la undécima.

Para Palmowski la verdadera prueba de fuego llegaba el domingo. Consciente de la dificultad que entrañaban los adelantamientos, sabía que la salida era clave para maximizar sus opciones de victoria. En cuanto las luces de los semáforos se apagaron, Palmowski realizó una arrancada perfecta superando a Bättig en esos primeros metros. Inmediatamente y en una carrera sin interrupciones, ambas parecían destinadas a escaparse pronto del resto del pelotón. Un pelotón del que quedó apeada Ferreira, tras un toque con Ella Stevens que provocó la salida del safety car durante tres vueltas. Aunque la piloto de Campos Racing consiguió llegar a boxes, los daños en su monoplaza impidieron su retorno a pista. Pero volvamos a la cabeza de carrera. Bättig presionó a Palmowski durante la totalidad de las trece vueltas de carrera, pero la líder de carrera y del campeonato permaneció imperturbable y, tras marcar la vuelta rápida y asegurarse el punto asociado a la misma, pasó bajo la bandera a cuadros como vencedora de su tercera carrera en 2026. Bruce, que tuvo sus lances y batallas con pilotos como Alba Larsen, acabó en noveno lugar.

Con el campeonato alcanzando su ecuador, Palmowski cuenta con 108 puntos en su casillero que le permiten afrontar el parón estival en el liderato con una ventaja de treinta puntos sobre la segunda clasificada. Bruce es ahora cuarta con 39 puntos mientras Ferreira ocupa la novena plaza con 27. En lo que respecta a los equipos y como hemos reseñado anteriormente, Campos Racing marcha líder con 174 puntos, lo que significa una sólida ventaja de 53 puntos con su rival más próximo.

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El campeonato afronta ahora una pausa, que no descanso, antes de la cuarta prueba del calendario que tendrá lugar en Zandvoort los días 22 y 23 de agosto.