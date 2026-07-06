KTM anuncia el fichaje de Álex Márquez para 2027
El pequeño de los Márquez firma un contrato multianual y compartirá equipo con Fabio Di Giannantonio
Las piezas van encajando poco a poco en una parrilla de MotoGP que dará un vuelco de cara a 2027. Tras la salida de Pedro Acosta rumbo a Ducati Lenovo, la fábrica austriaca se ha hecho con los servicios de Álex Márquez para enderezar el rumbo de KTM e intentar dar un salto adelante con la nueva reglamentación de 2027.
El ‘73’ dejará atrás una etapa exitosa de cuatro años en Gresini en la que ha podido subirse al escalón más alto del podio hasta en cuatro ocasiones: Jerez, Montmeló y Sepang en 2025 y de nuevo en el trazado andaluz en abril de la presente temporada. Una temporada donde no está logrando ser tan competitivo como el curso anterior, donde finalizó como subcampeón del mundo con 12 podios. Su buen hacer le llevó a ganarse el derecho de pilotar este año la Gresini bajo las especificaciones de la Ducati 26, algo que el de Cervera no está logrando exprimir.
Con su fichaje por KTM, Álex Márquez volverá a un equipo de fábrica, una condición de la que no goza desde su debut en MotoGP de la mano de Honda. Desde aquella temporada en 2020, el piloto de 30 años ha pilotado dos temporadas para LCR Honda y estas cuatro últimas para Ducati Gresini. En 2027, se subirá a bordo de la KTM en un nuevo y revolucionario reglamento técnico.
Di Giannantonio para completar la dupla
Como ya pasó en la temporada 2023, Álex tendrá al otro lado del box a un viejo conocido. La fábrica austriaca también ha anunciado a Fabio Di Giannantonio para completar su alineación. El piloto italiano también dejará la estructura de Ducati tras tres temporadas compitiendo para el equipo VR46. Sin embargo, el romano está firmando una temporada de ensueño. El ‘49’ ha logrado por fin su primera victoria en MotoGP en el GP de Cataluña y sus tres podios, junto a su máxima regularidad, le permiten estar en tercer lugar de la clasificación general con 177 puntos y a tan solo 16 del actual líder, Jorge Martín.
A falta de conocer el desenlace sobre el campeonato, ‘Diggia’ ya ha amarrado su futuro en MotoGP, donde comenzará su sexta campaña tras su debut en 2022, esta vez defendiendo los colores de KTM.
Parrilla de MotoGP 2027
Aprilia: Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia
Ducati: Marc Márquez y Pedro Acosta
Gresini: Joan Mir y Dani Holgado
Honda: POR CONFIRMAR y POR CONFIRMAR
LCR: Johann Zarco y POR CONFIRMAR
Yamaha: Jorge Martín y Ai Ogura
VR46: POR CONFIRMAR y POR CONFIRMAR
Pramac: Toprak Razgatlioglu y POR CONFIRMAR
KTM: Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio
Tech3: POR CONFIRMAR y POR CONFIRMAR
Trackhouse: POR CONFIRMAR y POR CONFIRMAR
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