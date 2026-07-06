KTM anuncia el fichaje de Álex Márquez para 2027

Las piezas van encajando poco a poco en una parrilla de MotoGP que dará un vuelco de cara a 2027. Tras la salida de Pedro Acosta rumbo a Ducati Lenovo, la fábrica austriaca se ha hecho con los servicios de Álex Márquez para enderezar el rumbo de KTM e intentar dar un salto adelante con la nueva reglamentación de 2027.

Agencia Atlas

El ‘73’ dejará atrás una etapa exitosa de cuatro años en Gresini en la que ha podido subirse al escalón más alto del podio hasta en cuatro ocasiones: Jerez, Montmeló y Sepang en 2025 y de nuevo en el trazado andaluz en abril de la presente temporada. Una temporada donde no está logrando ser tan competitivo como el curso anterior, donde finalizó como subcampeón del mundo con 12 podios. Su buen hacer le llevó a ganarse el derecho de pilotar este año la Gresini bajo las especificaciones de la Ducati 26, algo que el de Cervera no está logrando exprimir.

Con su fichaje por KTM, Álex Márquez volverá a un equipo de fábrica, una condición de la que no goza desde su debut en MotoGP de la mano de Honda. Desde aquella temporada en 2020, el piloto de 30 años ha pilotado dos temporadas para LCR Honda y estas cuatro últimas para Ducati Gresini. En 2027, se subirá a bordo de la KTM en un nuevo y revolucionario reglamento técnico.

Àlex Márquez a bordo de su Gresini / ALEJANDRO CERESUELA

Di Giannantonio para completar la dupla

Como ya pasó en la temporada 2023, Álex tendrá al otro lado del box a un viejo conocido. La fábrica austriaca también ha anunciado a Fabio Di Giannantonio para completar su alineación. El piloto italiano también dejará la estructura de Ducati tras tres temporadas compitiendo para el equipo VR46. Sin embargo, el romano está firmando una temporada de ensueño. El ‘49’ ha logrado por fin su primera victoria en MotoGP en el GP de Cataluña y sus tres podios, junto a su máxima regularidad, le permiten estar en tercer lugar de la clasificación general con 177 puntos y a tan solo 16 del actual líder, Jorge Martín.

A falta de conocer el desenlace sobre el campeonato, ‘Diggia’ ya ha amarrado su futuro en MotoGP, donde comenzará su sexta campaña tras su debut en 2022, esta vez defendiendo los colores de KTM.

Parrilla de MotoGP 2027

Aprilia: Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia

Ducati: Marc Márquez y Pedro Acosta

Gresini: Joan Mir y Dani Holgado

Honda: POR CONFIRMAR y POR CONFIRMAR

LCR: Johann Zarco y POR CONFIRMAR

Yamaha: Jorge Martín y Ai Ogura

VR46: POR CONFIRMAR y POR CONFIRMAR

Pramac: Toprak Razgatlioglu y POR CONFIRMAR

KTM: Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio

Tech3: POR CONFIRMAR y POR CONFIRMAR

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