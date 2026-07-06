Patrick Heuzenroeder se estrena como ganador en Imola y Alex Powell regresa al podio

La primera prueba de Eurocup-3 en suelo italiano de este 2026, celebrada este pasado fin de semana en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari de Imola, deparó un botín muy destacable para los intereses de GriffinCore Campos Racing. Patrick Heuzenroeder consiguió su primera victoria en la categoría y qué mejor lugar para lograrlo que en un trazado del prestigio y la historia del de Imola. El australiano se mostró veloz y consistente en esta tercera prueba de la categoría y permite albergar grandes esperanzas para las restantes carreras del calendario.

Alex Powell, cuya fortuna fue adversa en Portugal, regresó al podio al que ya había subido en Le Castellet; además, también se aupó por partida doble al de los rookies. Thomas Strauven sigue creciendo y mejorando, en esta ocasión el belga puntuó en las tres carreras del fin de semana. Enzo Tarnvanichkul arrancó el fin de semana en los puntos, aunque en la segunda carrera un incidente supuso el final anticipado a su participación en el meeting.

Tras los entrenamientos libres del viernes por la mañana, esa misma tarde se iban a disputar las dos sesiones de clasificación que iban a determinar las parrillas de salida. En la Q1, Tarnvanichkul fue el mejor de los pilotos de GriffinCore Campos Racing gracias a un registro de 1m36.634s que le valía la décima posición. Dos posiciones por detrás quedaba encuadrado Heuzenroeder, en su caso con un registro de 1m36.772s y, más importante, partiría desde la pole position en la segunda carrera del fin de semana con la parrilla invertida en sus primeras doce posiciones. Powell firmó el decimotercer mejor tiempo al parar el cronómetro en un tiempo de 1m36.774s y Strauven lo hizo en un 1m36.834s que le dejaba 15º.

Justo a continuación se celebró la Q2 en la que Tarnvanichkul, con su monoplaza portando los colores del Red Bull Junior Team, volvió a ser el mejor representante del equipo gracias a su tiempo de 1m36.420s que le dejaba duodécimo. Inmediatamente detrás se clasificó Strauven con su giro de 1m36.440s. Powell y Heuzenroeder, con tiempos de 1m36.506s y 1m36.632s, se ubicaron 16º y 20º respectivamente.

El sábado se inició de manera temprana con la primera carrera de 30 minutos más una vuelta en horario matinal. Cuando se apagaron los semáforos, se desencadenó una auténtica batalla campal en la que los pilotos de GriffinCore Campos Racing supieron sacar inmediato partido. Tras apenas una vuelta, Tarnvanichkul era séptimo seguido a su estela por Heuzenroeder y Powell. Strauven era duodécimo en esos compases iniciales. El coche de seguridad salió en dos ocasiones en las seis primeras vueltas, pero ello no trastocó la determinación de los pilotos de la escudería de Alzira que prosiguieron su escalada mientras muchos pilotos se enzarzaban en batallas que les hacían perder tiempo o les dejaban fuera de carrera. Así, en la octava vuelta Powell ya era cuarto, por el sexto y séptimo lugar que ocupaban en esos instantes Heuzenroeder y Tarnvanichkul. Strauven, para entonces, ya rodaba en el top-ten. Un nuevo safety car en los compases finales compactó de nuevo el pelotón, con Powell y Heuzenroeder intercambiando momentáneamente sus posiciones. En la bandera a cuadros fue el estadounidense quien se hizo con el segundo lugar. Heuzenroeder finalizó en cuarto lugar. Completando una remontada sobresaliente y reivindicando la actuación coral de todos los pilotos del equipo, Tarnvanichkul y Strauven concluyeron en sexta y séptima posición.

Imagen tras la victoria / Campos Racing

Esa misma tarde se celebró la carrera al sprint, de veinte minutos de duración más una vuelta y que brindaba nuevas oportunidades: Heuzenroeder partía desde la pole position y Tarnvanichkul era tercero. Cuando se apagaron los semáforos, Heuzenroeder se mantuvo perfectamente en el liderato, pero la cara amarga la experimentó Tarnvanichkul. El tailandés se quedó clavado y recibió un golpe de un rival que impactó con fuerza contra su Dallara 326. Aunque por fortuna el tailandés pudo bajarse del monoplaza sin contratiempos, el coche quedó destrozado. La consecuencia inmediata fue la bandera roja y se tardó casi media hora en volver a relanzarse la carrera tras el safety car. Éste se retiró a trece minutos para el final, pero volvió a pista poco después por otro incidente en la chicane de Tamburello y lo volvería a hacer en una tercera ocasión hasta que a tres minutos del final volvieron a ondear las banderas verdes. Heuzenroeder, que gestionó en todo momento de manera impecable las resalidas, mantuvo a raya a sus perseguidores. Tras diez vueltas, Heuzenroeder pasó bajo la bandera a cuadros como ganador. Una nueva remontada de Powell le llevó hasta la séptima plaza con Strauven en noveno lugar.

El domingo se iba a poner el punto y final a la actividad competitiva al filo de las nueve de la mañana. Desde los compases iniciales, Strauven se convirtió en la punta de lanza de GriffinCore Campos Racing en la carrera que echaba el telón. Strauven, muy bravo y luchador, se midió de tú a tú con Gianmarco Pradel, Nacho Tuñón o Christopher El Feghali para rubricar una séptima posición en la línea de meta que le servía para redondear un fin de semana en el que puntuó en todas las carreras. Powell fue otro de los pilotos que más posiciones ganó en pista, aunque se iba a quedar a las puertas de los puntos, pues fue undécimo. Heuzenroeder acabó decimoctavo en esta ocasión.

En la clasificación general de pilotos, Powell ocupa el sexto lugar con 49 puntos, estando también en el top-ten Heuzenroeder, en su caso con 31 en su casillero. Strauven es undécimo, mientras Tarnvanichkul marcha decimocuarto. Por equipos, GriffinCore Campos Racing ocupa la tercera plaza con 108 puntos.

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La próxima cita, sin abandonar la Península Itálica, tendrá lugar en Monza el fin de semana del 1 y 2 de agosto.