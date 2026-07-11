Iván Ortolá logra la pole en un 'top4' español con Daniel Holgado cuarto

El GP de Sachsenring (Alemania) está teniendo un marcado acento español, y en concreto valenciano. La pole ha sido para Iván Ortolá, que ha superado por 38 milésimas a Manu González en la clasificación de este sábado. Izan Guevara saldrá desde la tercera plaza y Daniel Holgado, del Aspar Team, buscará llegar al podio desde la cuarta plaza.

Dani Holgado y David Alonso continúan trabajando duro con el equipo para volver a pelear por las posiciones delanteras de la clasificación. El CFMOTO Azul Marino Aspar ha completado un destacado cronometrado en Alemania, en el que incluso ha optado a la primera fila de la parrilla. Dani Holgado es el que más cerca se ha quedado de conseguirlo y mañana saldrá desde la cuarta plaza, mientras que Alonso lo hará desde la octava. En la primera fila estarán Iván Ortolá, que ha conseguido la pole, seguido de Manu González, segundo, y de Izan Guevara, tercero.

El CFMOTO Azul Marino Aspar continúa preparando la carrera que cerrará una primera parte de la temporada muy satisfactoria para Alonso y Holgado. Los pilotos de la categoría intermedia han trabajado a conciencia en el ritmo y la gestión de una prueba en la que la degradación de los neumáticos, especialmente en su lado izquierdo, marcará el desarrollo de la prueba. Con el trabajo hecho en el entrenamiento libre de la mañana, en el que han finalizado en segunda y cuarta posición, el momento clave ha llegado con el entrenamiento cronometrado de la tarde. En la Q2 de la categoría intermedia se han registrado los mejores tiempos del fin de semana, incluyendo también los de Holgado y Alonso. El español se ha mantenido en el top 3 hasta los últimos minutos, cuando ha sido superado por otros pilotos y ha caído a la cuarta posición, aunque solo a 49 milésimas de la tercera plaza. Por otro lado, su compañero David Alonso también ha rodado por debajo del 1:22 y ha tratado de acercarse a las primeras posiciones. El colombiano ha logrado su mejor marca en las primeras vueltas, pero el rápido desgaste de los neumáticos ha condicionado el desarrollo del cronometrado, ya que los pilotos tenían muy pocas oportunidades para hacer una vuelta perfecta. Finalmente, su 1:21.878 le ha colocado en octava posición, a solo una décima del tiempo de su compañero.

4º Dani Holgado 1:21.720 (+0.227): “Estoy muy contento porque hoy, junto con el equipo, hemos sido capaces de mejorar nuestra actuación con respecto a ayer y hemos podido seguir avanzando. Cada vez me siento mejor, más competitivo. Sabiendo que tenemos margen de mejora, hemos sido capaces de terminar entre los cinco primeros: es muy positivo”.

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