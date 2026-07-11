Primera pole para Brian Uriarte con el líder Máximo Quiles cuarto

El CFMOTO Gaviota Aspar Team ha disputado un gran cronometrado en el Gran Premio de Alemania. Marco Morelli ha completado su mejor sábado de la temporada y mañana comenzará la carrera de la categoría pequeña desde la segunda posición. El argentino se ha quedado a solo 24 milésimas de la pole, que ha sido para el debutante Brian Uriarte. Hakim Danish, tercero, no ha superado a Morelli por cinco milésimas. Máximo Quiles también ha realizado un gran trabajo y, después de pasar por la Q1, ha logrado el cuarto mejor registro de la jornada.

Las sesiones de entrenamientos de este sábado han permitido a los pilotos del CFMOTO Gaviota Aspar Team sacar todo su potencial. Máximo Quiles apenas pudo rodar en Sachsenring el día anterior debido a una caída, pero en la primera sesión del día no ha desaprovechado ni un solo minuto para colocarse en la primera posición y trabajar en el ritmo de la carrera de mañana. Marco Morelli también ha sido uno de los pilotos más constantes de la categoría y ha sido tercero. Por la tarde, el argentino ha continuado mostrando un gran nivel para mejorar sus tiempos y ha sido uno de los pocos pilotos en rodar por debajo de 1:25. Pese a ser el primer gran premio que disputa en el trazado alemán, ha conseguido su mejor resultado en un cronometrado: saldrá segundo gracias a un tiempo de 1:24.904, solo 24 milésimas más lento que el tiempo de la pole.

Su compañero Máximo Quiles ha tenido que disputar la Q1, algo que no hacía desde hace un año, pero la falta de experiencia en esta sesión no le ha supuesto ningún problema y ha pasado a la Q2 con facilidad. El líder de la categoría ha vuelto a ser uno de los candidatos a ocupar las primeras posiciones y se ha hecho con el cuarto mejor registro, (1:25.102), su mejor marca personal del fin de semana. La carrera de mañana será una gran oportunidad para los pilotos del CFMOTO Gaviota Aspar Team, que tratarán de mantener el ritmo en uno de los circuitos más difíciles, sobre todo por el desgaste de los neumáticos.

2º Marco Morelli 1:24.904 (+0.024): “El día ha ido muy bien. Esta mañana hemos preparado la carrera y me he sentido cómodo, también con la durabilidad del neumático. Esta mañana he trabajado en el ritmo porque ayer no hice muchas tandas largas porque me centré en pasar directo a la Q2. El cronometrado ha sido complicado porque solo tienes una vuelta con el neumático al cien por cien: se gasta mucho del lado izquierdo y cuesta seguir el ritmo, así que no podía fallar. No fue una vuelta perfecta, pero estoy en primera fila y estoy muy contento por ello. Hoy he dado un gran paso adelante porque siempre me ha costado ser rápido desde el inicio y hoy lo hemos conseguido. Me he sentido muy bien durante todo el fin de semana y cada pequeño cambio que hemos hecho me ha hecho sentir más cómodo, nunca hemos ido hacia atrás. Eso es muy importante. Creo que mañana podré estar luchando delante, tengo un buen ritmo, igual que mi compañero. Veremos cómo se define la carrera: si es rápida se podrá estirar el grupo delantero. Será una carrera larga y dura, pero seguro que lo pasaremos bien”.

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