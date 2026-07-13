Marc Márquez se mete de lleno en la pelea por el título

El vigente campeón ya se hace notar. Su Grand Chelem logrado en Alemania (pole, sprint, carrera y todas las vueltas lideradas) le hace sumar 37 puntos de oro que le sitúan en el tercer puesto de la clasificación general. Con 190 puntos, su distancia respecto al líder, Jorge Martín, es de solo 18 unidades. La décima victoria de domingo en Sachsenring le permite igualar el récord de Giacomo Agostini en el circuito de Imatra.

Marc Márquez celebra su triunfo en Sachsenring / ALEJANDRO CERESUELA

La resurrección desde Mugello

Su dura caída en Le Mans le obligó a ausentarse en la carrera del domingo, así como del Gran Premio de Cataluña al completo. Mientras tanto, el ‘93’ veía por el televisor cómo las Aprilia ponían tierra de por medio en el Mundial, especialmente con un entonado Marco Bezzecchi que ampliaba la distancia hasta los 102 puntos respecto al de Cervera.

Sin embargo, el de Rimini ha entrado en una especie de agujero negro en el que encadena ya cuatro domingos sin lograr ni un solo punto. En Balaton Park, fue su propio compañero Jorge Martín el que tiró por tierra las opciones de ‘Bez’ con un strike en la salida en el que también se vieron involucrados Fermín Aldeguer y Raúl Fernández. Posteriormente, en Brno, el italiano fue sancionado sin competir en la carrera del domingo por golpear a un comisario tras su caída en el sprint del sábado. En Assen, una nueva caída le privó de sumar puntos, mientras que este fin de semana en territorio alemán, una caída durante la Q2 le hizo romperse la clavícula y pasar por quirófano. Ahora, Bezzecchi afronta un verano intenso de recuperación para volver a apuntarse en la próxima cita, el fin de semana del 8 y 9 de agosto en el Gran Premio de Silverstone.

Marco Bezzecchi durante el Gran Premio de Tailandia de 2026 / EFE

Mientras tanto, Marc Márquez ha vuelto de su lesión de la mejor forma posible. Pese a no estar todavía al 100%, el ilerdense ha logrado ganar en circuitos propicios para él, como son Hungría, República Checa y Alemania. También, ha conseguido minimizar daños en los trazados que menos se adecuan a su actual estado físico, como son dos séptimos puestos en Mugello y Assen.

Noticias relacionadas

Marc Márquez, durante la Q2 en Sachsenring / EFE

Marc ya está aquí, habiendo bajado su distancia al liderato de los 102 puntos a los 18. La remontada va tomando forma y el sueño de conquistar el décimo título está más vivo que nunca.