GP Bélgica de Fórmula 1: consulta las fechas, horarios y televisiones para verlo
La F1 se prepara para disputar este fin de semana la cita de Spa-Francorchamps
La Fórmula 1 afronta los dos últimos fines de semana antes del parón de verano. Con el venidero Gran Premio de Bélgica la competición llega a su ecuador, en su punto más álgido por la batalla entre Mercedes y Ferrari.
El mítico trazado de Spa-Francorchamps acoge la duodécima cita del Campeonato del Mundo. El escenario belga, el más largo de la competición, será la prueba del algodón para saber en qué punto de rendimiento se encuentra cada uno de los monoplazas. Con un primer y tercer sector de alta velocidad punta, el uso de las baterías resultará clave a lo largo de un fin de semana donde se prevé facilidad para adelantar en las rectas de Kemmel o Blanchimont. El segundo parcial, en cambio, será más propicio para los reglajes de alta carga aerodinámica.
Los Ferrari, al acecho
Las recientes victorias de Hamilton en Barcelona y Leclerc en Silverstone presentan un panorama que no tiene nada que ver con el que se esperaba a principio de temporada. El dominio con puño de hierro de Mercedes parece haber llegado a su fin, con los de Maranello mirando de tú a tú a Russell y Antonelli. Sin embargo, el italiano se mantiene líder en la clasificación de pilotos con 179 puntos, por los 154 de su compañero y 147 de Hamilton.
¿Dónde ver el Gran Premio de Bélgica de F1 2026?
El fin de semana al completo se podrá ver por televisión a través de la plataforma de DAZN F1 y en Movistar+.
Fechas y horarios del Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Libres 1: Viernes, 17 de julio a las 13:30h
Libres 2: Viernes, 17 de julio a las 17:00h
Libres 3: Sábado, 18 de julio a las 12:30h
Clasificación: Sábado, 18 de julio a las 16:00h
Carrera: Domingo, 19 de julio a las 15:00h (44 vueltas)
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