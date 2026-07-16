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Lando Norris cumplirá sanción en Bélgica por cambiar su unidad de potencia

El vigente campeón del mundo tendrá diez puestos de sanción en la parrilla del domingo

Lando Norris en el GP Miami

Lando Norris en el GP Miami / @f1

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Carlos Romero

Ya tenemos uno de los favoritos que no comenzará el Gran Premio de Bélgica desde las posiciones de cabeza. McLaren ha decidido montar un nuevo sistema electrónico de potencia en el monoplaza de Lando Norris, por lo que el campeón del mundo de 2025 afrontará una sanción de diez puestos en la parrilla de salida

La escudería papaya ha sobrepasado el límite de componentes permitidos. Tras una avería en China con la que el número ‘1’ ni siquiera pudo ser de la partida, el británico ha ido teniendo más problemas en el sistema eléctrico hasta tal punto de penalizar antes de llegar al ecuador del campeonato. La segunda unidad, instalada en para el Gran Premio de Japón, tuvo que ser retirada en Mónaco tras sufrir problemas graves en la segunda sesión de entrenamientos libres.

Un complemento a las mejoras

Desde entonces, la tercera unidad de potencia usada recientemente está resultando más fiable a los de Woking. Es por ello que quieren acompañar a las mejoras que le otorga el motor Mercedes-AMG con un nuevo componente eléctrico que les haga marcar la diferencia en las largas rectas del circuito de Spa-Francorchamps. Como se puede leer en el comunicado oficial de McLaren, la decisión se debe a que en el trazado belga “los adelantamientos son más frecuentes, a diferencia de las dos siguientes carreras en Hungría y Zandvoort”.

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01 NORRIS Lando (gbr), McLaren F1 Team MCL40, action during the Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026, 1st round of the 2026 Formula One World Championship from March 6 to 8, 2026 on the Albert Park Circuit, in Melbourne, Australia - Photo DPPI AFP7 07/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. DPPI / AFP7 / Europa Press;2026;Australia;AUSTRALIE;f1;formula 1;FORMULE 1;Grand Prix;MELBOURNE;Motorsport;Sport;F1 - AUSTRALIAN GRAND PRIX 2026;

Lando Norris, durante el Gran Premio de Australia / AFP7 vía Europa Press

El piloto de 26 años busca una reacción dentro de la fábrica y del box que le permitan disputar triunfos a Mercedes y Ferrari. Actualmente, marcha quinto en la clasificación de pilotos con 97 puntos, por los 179 que ostenta el líder Kimi Antonelli.

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