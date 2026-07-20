Antonelli impone su ley sumando un nuevo triunfo en Spa

Andrea Kimi Antonelli continúa con paso firme hacia su primera corona. El joven de 19 años conquistó el trazado de Bélgica para sumar la sexta victoria de su corta carrera deportiva. Y lo hizo con una madurez impropia de un piloto de su edad. El italiano, que se endosó una pole con autoridad batiendo a Max Verstappen, aprovechó la oportunidad para sumar otros 25 puntos ante el KO de Russell y la actuación gris de Hamilton.

La salida, clave

Si hay un Gran Premio donde la pole puede no resultar tan significativa, ese es el de Spa-Francorchamps. La subida hasta la mítica Eau-Rouge y los posteriores 758 metros de la recta de Kemmel permiten a los monoplazas barajarse entre rebufos y el uso de la batería. Sin embargo, Antonelli defendió su condición de poleman con la veteranía y astucia de un piloto de 30 años. Protegió el interior en la curva 1, dejó pasar a Max Verstappen antes de la subida al Raidillion y volvió a arrancarle las pegatinas antes de Les Combes para empezar a imponer su ritmo desde la primera vuelta. El toque entre Hamilton y Russell dejó fuera de combate al ‘63’ y vía libre al piloto transalpino.

Salida del GP de Bélgica / @F1

Un VSC inoportuno

En la vuelta 20, con la parada de Kimi ya hecha, Leclerc aprovechaba un virtual safety car para abaratar su tiempo de paso por boxes y liderar la carrera. Con una situación parecida a la de hace dos semanas en Silverstone, el ‘12’ buscaba dar caza al monegasco con un Mercedes que seguía con un ritmo intratable. Sin embargo, el monoplaza no dio problemas esta vez y Antonelli lograba rebasar a Leclerc a falta de diez giros para el final.

Kimi Antonelli, en Spa / Europa Press

El de Ferrari intentaba aferrarse a un Antonelli que quería abrir el segundo de margen. Y es que la joven apuesta de Toto Wolff lee las carreras como nadie. Ha entendido el nuevo reglamento a la perfección y ya camina en firme hacia el título. 45 puntos le separan de su inmediato perseguidor, Lewis Hamilton, y 50 de su compañero de box George Russell, quién sale otro domingo de vacío.

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