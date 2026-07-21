Fabio Quartararo firma con Honda para la próxima temporada de MotoGP

Las piezas del puzle siguen acoplándose para completar la parrilla oficial de MotoGP de cara a la nueva reglamentación técnica que entra la próxima temporada. Yamaha anunciaba hace apenas un par de semanas las contrataciones de Jorge Martín y Ai Ogura como su flamante alineación para 2027. El efecto dominó ha provocado la marcha de Fabio Quartararo, quien cierra un largo ciclo de ocho temporadas pilotando para la marca nipona. Tras seis años vistiendo los colores del equipo oficial, ‘El Diablo’ cambia de colores y firma por Honda para las próximas dos temporadas.

De esta forma, la entidad con sede en Asaka otorga las llaves del equipo a todo un campeón del mundo. En el año 2021, Quartararo logró el sueño de ganar el mundial con apenas 22 años en su primera temporada como piloto del Monster Energy. En 2022, el piloto francés tuvo la oportunidad de repetir la hazaña, pero finalmente fue Pecco Bagnaia el que le ganó la partida coronándose campeón en el último Gran Premio en Valencia.

Unos años grises

Desde aquellos años brillantes donde pudo ofrecer su mejor versión, el piloto nacido en Niza está pasando por unas temporadas complicadas. Las prestaciones que le ofrece su moto no acompañan donde uno de los pilotos más talentosos merece estar. En 2023 tan solo se pudo subir al podio en tres ocasiones. En 2024, tuvo un año completamente en blanco sin pisar ningún escalón del podio en los 20 Grandes Premios.

La temporada pasada, sin embargo, se pudo volver a ver destellos de ese Quartararo que maravilló al mundo, cosechando cinco poles. No obstante, el ritmo en carrera dejaba ver las carencias de una Yamaha que no estaba para pelear con los de arriba. Actualmente, en la que será su última temporada vestido de azul, marcha decimocuarto con 55 puntos, muy lejos de donde ‘El Diablo’ quiere estar.

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Fabio Quartararo pilotando para Yamaha / SD

Un nuevo reto

Ahora, tendrá la oportunidad de comenzar una nueva aventura en otra marca japonesa como es Honda, que también quiere reencontrarse con la gloria. Desde que Marc Márquez sumase su octavo título mundial, la fábrica no termina de dar con la tecla para volver a la cabeza. Ahora, con Fabio Quartararo y probablemente David Alonso (falta por saber si competirá en el equipo oficial), buscan la alianza perfecta para volver a parecerse al equipo que años atrás dominaba la categoría.