Carlos Tatay cuenta su historia de superación en su libro autobiográfico 'Mi motor interior'

El piloto valenciano Carlos Tatay ha hecho realidad uno de sus grandes proyectos lanzando su primer libro. Con el título 'Mi Motor Interior', Tatay cuenta su vida, su trayectoria deportiva y humana y sobre todo, su capacidad de superación y de lucha tras el duro accidente que le dejó parapléjico en silla de ruedas hace tres años. El 2 de julio de 2023, durante una carrera del Campeonato de Europa de Moto2 (JuniorGP) en el circuito portugués de Portimão, el piloto de Alaquàs sufrió una caída a 260 km/h en la frenada de la primera curva. Un accidente que cambió su vida para siempre ya que le causó una lesión medular. Tras meses de rehabilitación en el hospital de parapléjicos de Toledo, Carlos tenía que afrontar la dura realidad: nunca más volvería a andar.

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Un luchador

Ahora, a sus 23 años y 3 años después del accidente, Tatay, tras un duro proceso de aceptación y reinvención que narra en su libro, lleva una vida plena y feliz y está luchando por alcanzar su gran reto: participar en el Rally Dakar con un coche adaptado. A través de sus redes sociales, en las que se muestra muy activo, Tatay está tratando de conseguir patrocinadores y apoyos económicos para cumplir su gran sueño. El piloto valenciano, que llegó a competir en el Mundial de MotoGP en la categoría de Moto3 durante tres temporadas (2020-2023), ha encontrado también en la comunicación otro gran motor ya que da habitualmente charlas y conferencias de superación contando su experiencia y su camino hacia una nueva vida en la que el motor sigue teniendo un papel protagonista.

Un reto más, cumplido

"He cumplido un sueño, acabo de sacar en preventa mi primer libro" anunciaba Carlos hace seis días en su cuenta de Instagram. El libro se puede reservar ya en Amazon durante el periodo de preventa que concluirá el 3 de septiembre cuando se ponga a la venta ya oficialmente. De momento ha tenido una gran acogida como afirmaba el propio piloto: "En tan sólo un fin de semana se situó ya el 43 en la lista de más vendidos en Amazon y el segundo en biografías". Tatay ha trabajado de forma intensa los últimos meses para dar a luz a un libro escrito "cien por cien por mí" en un libro en el que el valenciano refleja "mi historia de una manera muy emotiva, muy emocional, muchas veces he tenido que parar de escribir por emocionarme y por revivir cada momento". Tatay ha querido compartir con los lectores todo lo vivido en estos tres años desde los primeros días tras el accidente: "cuento lo que pensaba en el hospital". También repasa su trayectoria como piloto desde sus inicios siendo sólo un niño: "He contado toda mi trayectoria en el motociclismo, todo lo que cuesta llegar al Mundial y que la vida, de un día para otro te diga 'hasta aquí' y tengas que empezar de cero".

Carlos Tatay cumple otro sueño / carlostatay99

Un referente

Desde que aceptó su nueva realidad, Tatay no sólo ha luchado por encontrar nuevos objetivos, sino que trata de que su historia sirva de motivación para gente que se encuentre en una situación igual o similar a la suya: "espero que este libro ayude a personas que se sientan reflejadas". El subtítulo del libro, hace honor a esa filosofía de lucha y superación: "no sé cómo acabará mi historia pero en sus páginas nunca leerás que me rendí".

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Tatay premiará también la fidelidad de sus seguidores sorteando un casco entre todos los que compren en libro durante el periodo de preventa. Carlos lo tiene claro: "Nos vemos en el Dakar".