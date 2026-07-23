GP Hungría de Fórmula 1: consulta las fechas, horarios y televisiones para verlo

La Fórmula 1 se va de vacaciones, pero antes deberá afrontar un último fin de semana en Hungría. De esta forma, la competición llegará al ecuador con Antonelli liderando con puño de hierro el mundial de pilotos.

El Hungaroring destaca por ser un circuito de vieja escuela. Ubicado en Mogyoród, cuenta con 4.381 metros de longitud y con 14 curvas, 8 a derechas y 6 a izquierdas que los pilotos intentarán completar en un total de 70 vueltas. Sin embargo, el trazado húngaro no cuenta con muchos puntos de adelantamiento debido a su falta de rectas. Tan solo la recta principal dará oportunidad a los pilotos de adelantar en la curva 1 en un circuito en el que la potencia del motor no será la baza primordial.

Los Mercedes, rueda a rueda en Canadá / @F1

Hora de las mejoras en Aston Martin

Este fin de semana está marcado en rojo para el equipo Aston Martin. La escudería de Silverstone trae a Hungría un nuevo concepto de coche para tratar de recortar la inmensa diferencia con el resto de la parrilla. Desde el propio equipo relatan que el AMR26 ‘B’ supondrá un salto seguro, pero que el paquete que tanto ansiaba ha de verse en la pista durante los entrenamientos libres. De este modo, se podrán perfilar las mejoras de cara a la segunda mitad de la temporada y, posteriormente, para 2027.

Fernando Alonso, durante el GP de Hungría en 2025 / GETTY IMAGES

De hecho, Fernando Alonso sigue apostando por Aston Martin a corto y largo plazo. “Yo sí tengo contrato, no me muevo”, ha lanzado el asturiano en la rueda de prensa previa al Gran Premio. Pese a no saber si continuará ligado a la marca como piloto o embajador, en la fábrica tienen mucho trabajo duro por delante para tratar de convencer al bicampeón para que no se baje del monoplaza la próxima temporada.

¿Dónde ver el Gran Premio de Hungría de F1 2026?

El fin de semana al completo se podrá ver por televisión a través de la plataforma de DAZN F1 y en Movistar+.

Fechas y horarios del Gran Premio de Hungría de F1 2026

Libres 1: Viernes, 24 de julio a las 13:30h

Libres 2: Viernes, 24 de julio a las 17:00h

Libres 3: Sábado, 25 de julio a las 12:30h

Clasificación: Sábado, 25 de julio a las 16:00h

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Carrera: Domingo, 26 de julio a las 15:00h (70 vueltas)