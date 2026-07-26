La F1 regresa a Malasia para albergar el GP de Baréin

La Formula 1 ha confirmado hace unos minutos que el circuito de Sepang albergará el GP de Baréin tras nueve años de ausencia. Malasia regresa al calendario después de que su última aparición en el gran circo se produjera en el año 2017 y, si bien lo hace sin la denominación del Gran Premio de su país, supone una noticia muy importante para el desarrollo del campeonato. La prueba se llevará a cabo el fin de semana del 2 al 4 de octubre entre los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur.

La noticia ha generado multitud de reacciones entre los aficionados que aprueban la decisión de alterar la localización de la carrera a uno de los trazados más deseados de los últimos tiempos. Los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí fueron aplazados a comienzos de 2026 debido a la tensión política que vive Oriente Medio. El acuerdo queda pendiente de ajustes finales y de un estudio final del estado del mítico trazado, pero el regreso de Sepang a la Formula 1 ya es una realidad.

Comunicado oficial

El evento, sujeto a acuerdos finales y aprobación oficial, incluyendo la del Consejo Mundial del Deporte del Motor, se convertirá en el Gran Premio Gulf Air de Baréin de Fórmula 1 en Malasia. Este acuerdo, alcanzado entre la Fórmula 1, la FIA, el Gobierno de Baréin y el Gobierno de Malasia, permite a la Fórmula 1 preservar un Gran Premio que de otro modo no se habría celebrado. El resto del calendario de 2026 permanece sin cambios.

Sepang, que debutó como sede de la F1 en 1999, es uno de los circuitos más emblemáticos y desafiantes de la Fórmula 1, conocido por su apasionada afición, sus emocionantes carreras y su clima impredecible. Próximamente se anunciará información sobre la venta de entradas para el evento.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, declaró: «Nos complace confirmar que Malasia será la sede del Gran Premio de Baréin en 2026. Una vez más, este deporte ha demostrado su capacidad de adaptación, de encontrar soluciones y de cumplir con las expectativas, creando un momento emocionante para todos los seguidores de la Fórmula 1. Este acuerdo demuestra la capacidad del deporte para adaptarse y garantizar que los aficionados disfruten de un calendario de F1 emocionante.

«Quisiera expresar nuestro sincero agradecimiento a Su Majestad el Rey Hamad bin Isa Al Khalifa, Rey de Baréin, a Su Alteza Real el Príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa y a Su Majestad el Sultán Ibrahim, Rey de Malasia, así como a sus respectivos gobiernos, por hacer posible este extraordinario logro gracias a su visión, compromiso y determinación». acción. “Por supuesto, también quiero agradecer al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, por su colaboración durante todo el proceso.

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“Lo más importante es que esta es una noticia fantástica para nuestros aficionados. Seguirán disfrutando de un calendario completo y emocionante de Fórmula 1, y además verán el regreso del deporte a un gran circuito. Malasia es un país increíble, y Sepang ocupa un lugar especial en la historia de la Fórmula 1. “Ofrecerá un escenario espectacular para las carreras y una experiencia inolvidable para los aficionados presentes en el circuito y para quienes lo vean desde cualquier parte del mundo.”