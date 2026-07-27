Golpe para Ferrari y Hamilton antes del parón en la F1

En Maranello se fueron con un mal sabor de boca después de la carrera en el Hungaroring. El de este domingo era un Gran Premio marcado en rojo para la escudería italiana. Tras las victorias en Barcelona y Silverstone, la Scuderia se posicionaba como la única alternativa para responder a los triunfos incontestables de Kimi Antonelli.

Durante todo el fin de semana el heptacampeón y el monegasco se postulaban para dar el zarpazo definitivo y hacer ver a las flechas plateadas que si hay alguien capaz de disputarle el título a Mercedes, esa es la dupla formada por Hamilton y Leclerc. El ‘16’ lideró los libres 1 y el británico hizo lo propio en la segunda sesión de entrenamientos. Sin embargo, Lando Norris resurgió en el momento clave escribiendo su nombre en los libres 3 y apuntándose una pole por doce milésimas ante Hamilton. El vigente campeón se llevó el sábado la primera pole no Mercedes de la temporada.

Lando Norris, pole en Hungría. / Europa Press

La carrera, una pesadilla para Ferrari

A partir de ese momento, todo se torció para los hombres de rojo. Hamilton era penalizado con tres posiciones en parrilla, bajando hasta la quinta posición y dejando a Leclerc como pareja de baile de Norris en la primera fila. No obstante, el monegasco, pese a montar el neumático blando en la salida, cayó hasta la quinta posición por detrás de su compañero de equipo, quien trató de atacar a Verstappen para ir a la caza de los McLaren.

La mala salida de Russell, que cayó hasta el 21º puesto, dejaba una oportunidad de oro a los Ferrari si querían recortar puntos en el campeonato.

The start of the Formula One Hungarian Grand Prix at the Hungaroring / Boglarka Bodnar / EFE

Verstappen, duro de roer

Durante los primeros giros, Hamilton intentaba exprimir al máximo el compuesto más blando para echar el guante a un Verstappen que no se dejaba amedrentar. Como ya hiciera Alonso con el ‘44’ en 2021, Verstappen defendió la posición a capa y espada para desesperación del británico. En la vuelta 15, un undercut ejecutado a la perfección le permitía adelantar al tetracampeón.

Sin embargo, si hay alguien que no se lo piensa dos veces a la hora de adelantar, ese es Max. El neerlandés, a las primeras de cambio, 'robaba la cartera' a Hamilton en la curva 1, completando un doble adelantamiento en el que también estaba involucrado Lawson. Pese a tener más ritmo que cualquier otro piloto en pista, Hamilton volvía a sufrir viendo el alerón trasero del Red Bull.

GP de Hungría de Fórmula 1, en imágenes. / Tamas Vasvari / EFE

En otra parte del circuito, Antonelli seguía ampliando su stint con el neumático medio, con una estrategia completamente diferente para poder atacar a sus rivales al final de carrera. El italiano no estaba cuajando su mejor fin de semana, por lo que el objetivo era minimizar daños y lo estaba consiguiendo.

Hamilton visitaba por segunda vez la calle de boxes en la vuelta 31 para tratar de hacerle el segundo undercut a Verstappen, que esta vez no respondía y se mantenía en pista.

El virtual safety car, clave

El coche de seguridad virtual dinamitó el final de la carrera. La Scuderia optaba por hacer una tercera parada tras el abandono de Piastri para montar blandos e intentar hacer un último stint brillante. Antonelli, que había parado dos vueltas antes, no pudo aprovechar la parada más barata y se quedó en pista. Hamilton tuvo que dejar pasar al italiano al estar unos centímetros por detrás en la línea blanca de la salida del pitlane, por lo que se lo debía jugar todo a un adelantamiento. Como el que no había podido hacerle a Verstappen a principio de carrera.

Finalmente, una nueva sanción lastró por completo sus opciones de subirse al podio. El británico, durante su última parada, excedió los límites de velocidad en el pitlane y se le impusieron los cinco segundos de sanción reglamentarios. Los suficientes para no poder ni amarrar una cuarta posición que cayó en manos de su compañero Leclerc.

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GP de Hungría de Fórmula 1, en imágenes. / Tamas Vasvari / EFE

“El ritmo era bueno, pero no supimos aprovecharlo”, declaró Fred Vasseur a final de carrera. “Hemos perdido la segunda posición en pista y no he entendido el porqué. No ha sido una ejecución perfecta”, se sinceró Hamilton ante los medios. Y es que de un modo u otro, McLaren, Red Bull y Mercedes estaban en el podio. Por su parte, Ferrari se quedaba a las puertas desaprovechando un fin de semana importante. En Maranello se van al parón a 72 puntos de los de Brackley en el campeonato de constructores. Hamilton, a 50 unidades de un Antonelli que es más líder.