Once pilotos formarán parte el próximo curso del Centro de Tecnificación del Circuit Ricardo Tormo

El Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor del Circuit Ricardo Tormo iniciará en septiembre un nuevo curso y lo hará con nuevos alumnos. Tras las pruebas de selección de motociclismo, ocho nuevos pilotos, tres de motocross y cinco de velocidad, se incorporarán al programa en el que otros tres deportistas repetirán experiencia. En el caso del área de velocidad, David Peris, Miguel Bernal, Alberto Enríquez, Yvonne Cerpa y Alejandra Fernández se unirán a Kerman Martínez. Junto a ellos, Laura Peñalver y Bruno Miró darán la bienvenida a Pau Caudet, Alex Gabarda y Celso Rodríguez en motocross.

Deporte y estudios

Todos ellos, como parte del programa de formación de jóvenes pilotos, más allá de la formación deportiva, estarán matriculados en diferentes cursos académicos en el Centro Educativo de Cheste, tanto de secundaria como de bachillerato o ciclos formativos. Asimismo, como lleva haciendo el CETDM desde su inauguración, contarán con el apoyo y trabajo de todos los técnicos de diferentes áreas como fisioterapia, nutrición, comunicación, psicología o idiomas, entre otros.

Estos once pilotos de motociclismo también convivirán con ocho pilotos de automovilismo: Dani Macià, Nacho Tuñón, Daniel Mota, Aleix Piñera, Roc Piñera, Sandro Pérez, Hugo Martí y Neus Llin.

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La selección de los nuevos pilotos de motociclismo se llevó a cabo teniendo en cuenta los resultados de las pruebas físicas, los proyectos deportivos de los pilotos y su formación académica. El CETDM continúa siendo un programa único con el apoyo del Consejo Superior de Deportes y las federaciones autonómicas y nacionales de motociclismo y automovilismo.