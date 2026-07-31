Jose Antonio Rueda: “No pensaba que la regularidad a la Moto2 fuese a llegar tan rápido”
El vigente campeón del mundo de Moto3 analiza la primera mitad de un 2026 en el que ha tenido que pasar de todo para poder adaptarse a la categoría intermedia
Jose Antonio Rueda es el líder actual de la clasificación de los rookies en el Campeonato del Mundo de Moto2. Y aunque viene de proclamarse campeón del mundo de Moto3, no ha sido nada sencillo alcanzar su estado de forma actual. La lesión de finales de 2025, seguido de una pretemporada prácticamente nula complicaron su aterrizaje en la categoría intermedia, pero con mucho trabajo, constancia y alguna cirugía de por medio, el español ha podido encauzar el camino. Tanto, que en Alemania, la última prueba antes del parón de verano, logró su mejor resultado en la categoría: octavo.
El año pasado hablamos de la regularidad que estabas logrando, aunque en circunstancias muy distintas, en Moto3. Ahora, ya más adaptado a la Moto2, estás volviendo a lograrla. ¿Es el pilar más básico para ti?
“Sí, sin duda. Es lo más importante aquí en el Mundial, porque estamos compitiendo durante mucho tiempo en muchos circuitos distintos que cambian mucho entre ellos. Ser competitivo en circunstancias tan distintas es lo complicado cuando estás en una categoría mundialista, y tener esa constancia de estar siempre ahí arriba luchando, no es nada sencillo. Todo puede cambiar de un fin de semana a otro, desde tu nivel físico y mental, a las condiciones meteorológicas, pasando por las características de cada circuito o país. Para mí, es el más básico de lejos, y más ahora que las temporadas son cada vez más largas”.
Te subiste a la Moto2 más tarde que todos tus rivales, teniendo que recuperar, además, una lesión importante. ¿Cómo has vivido el proceso de recuperación y adaptación al mismo tiempo?
“Es algo bastante complicado. Siendo sincero, es algo que no se lo deseo a nadie. Han sido unas primeras carreras muy duras para mí, la verdad, así que no es nada sencillo de gestionar. Después de salir campeón del mundo de Moto3 tras una gran temporada, se hace un poco complicado adaptarse a la nueva realidad. Obviamente que desde buen inicio sabes que la categoría es dura, pero hasta que no lo vives, no acabas de ser consciente de lo difícil que es… y menos aún sin haber hecho pretemporada debido a la lesión. Sea como sea, tal y como he dicho muchas veces, eso tampoco es una excusa. Las circunstancias han sido las que han sido y todo pasa por algo, así que no quiero darle mucha importancia. Desde Francia estamos haciendo un buen trabajo encima de la moto y eso es con lo que hay que quedarse. Cuando he podido dar mi 100%, sobre todo físicamente, creo que se ha notado ese paso al frente, y eso es lo importante cuando estás pasando por un proceso de aprendizaje y adaptación como este”.
Sigues trabajando solo la mayoría del tiempo, o sea que tu metodología de trabajo sigue siendo parecida a la de Moto3, algo muy significativo para un piloto debutante. ¿Qué aspectos has tenido que cambiar más en cuestiones de pilotaje?
“Es bueno tener una base sólida en cuanto a metodología de trabajo. Moto2 es una categoría donde cuenta mucho el ritmo que tengas encima de la moto, y eso no se logra tomando referencias. Para ir a buscar el tiempo está bien, pero es vital trabajar solo, tal y como siempre habíamos hecho en Moto3, sobre todo para ver qué cosas hago bien y qué cosas me faltan y debo cambiar. Creo que a mí me ayuda mucho en trabajar por mi cuenta para ver qué cosas he tenido que ir cambiando. De hecho, en Francia nos dimos cuenta de varios detalles en el estilo de pilotaje, sobre todo en las curvas de derechas. De izquierdas me salía bien, pero de derechas vimos que no, así que hubo que corregir detalles, que no es fácil tampoco cuando ya estás muy acostumbrado a ciertos estilos o movimientos”.
Como hablamos en pretemporada, el 2025 te hizo madurar en muchos aspectos. ¿Crees que esa madurez te ha hecho gestionar mejor a entender estos momentos complicados o de frustración en tu aterrizaje en Moto2?
“Creo que lo que más me ha hecho madurar en el Campeonato del Mundo, más que el 2025, fueron los dos años anteriores, sobre todo el 2024, donde tuvimos que aprender mucho, tanto a nivel personal como profesional. De hecho, gracias a esa gestión ahora pudimos gestionar mucho mejor este inicio de 2026, sobre todo mentalmente. Esta temporada las cosas no empezaron nada bien, pero le hemos sabido dar la vuelta en todo momento y ahora ya estamos mucho mejor. Sin duda, Moto2 sigue siendo una categoría muy difícil en la que cada fin de semana puede cambiar todo muchísimo. Pero hay que estar fuerte y preparado para todo lo que venga”.
“Creo que lo que más me ha hecho madurar en el Campeonato del Mundo, más que el 2025, fueron los dos años anteriores, sobre todo el 2024”
Sin embargo, tras “pasarlo mal” al inicio, pudiste hacer un clic enorme antes del Gran Premio de Francia, cuando te operaste del síndrome compartimental. ¿Cómo de vital fue pasar por quirófano?
“Sinceramente, no sabía que el problema que tenía en el brazo derecho fuera para tanto. Al principio pensaba que estaba todo concentrado en la mano, pero no, era más del brazo. Quizás se podría haber detectado antes, pero al final lo importante es que dimos en uno de los puntos claves que me han ayudado a seguir trabajando y aprendiendo en la categoría”.
Tras el Gran Premio de Francia, has logrado acumular cuatro carreras en el Top 15, logrando clasificar en Q2 de forma directa en varias ocasiones. ¿Te esperabas que esa regularidad llegara tan rápido?
“No, no pensaba que fuese llegar tan rápido y menos en esta categoría tan difícil, sinceramente. Sí es cierto que desde Francia vimos algo que nos podía ayudar mucho a dar un paso sólido al frente, pero no me esperaba darlo así de rápido. En Barcelona logramos pasar por primera vez a la Q2 y clasificar novenos, así que también lo recuerdo como un fin de semana de mucho aprendizaje ya que pudimos mostrar regularidad durante dos Grandes Premios consecutivos y nos lo empezamos a creer algo más. En Moto2 no te puedes confiar nunca porque todo el mundo es muy rápido y todo está muy igualado, pero cuando ves que logras repetir resultados positivos de forma consecutiva, la perspectiva cambia. Por supuesto, ahora hay que seguir trabajando, seguir dando pasos hacia adelante, estar cada vez más en la Q2 y pulir los detalles que más nos cuestan”.
También hablaste muy bien de tu compañero Collin. Ahora, ya con la temporada en curso, ¿en qué te ha ayudado su figura dentro del box?
“Estoy muy contento de tener un compañero de equipo como Collin. Nos llevamos muy bien desde hace varios años, ya que nos conocemos y competimos juntos desde que íbamos en Minimoto, así que es muy gratificante tenerlo al lado. Es un piloto del que se puede aprender, tanto fuera como dentro de la pista, así que ha sido muy positivo tenerlo en el equipo en mi primer año de Moto2 creo que es uno de los mejores pilotos que podría tener de compañero de equipo. En la República Checa ya estuvimos los dos ahí peleando cerca y eso también me da más confianza. Obviamente, en carrera, los dos luchamos por ganar, pero me motiva mucho poder aprender de él de tú a tú los domingos ya que es un piloto muy rápido y eso me ayuda mucho a seguir mejorando”.
A principio de temporada no querías marcarte muchos objetivos. Ahora, ya mucho más competitivo, y siendo líder de los rookies, ¿qué tienes en la cabeza para la segunda mitad de temporada?
“No tengo nada, sinceramente. Quiero seguir trabajando como lo estamos haciendo, ser más competitivo en los puntos más débiles que tenemos y ser más completo en líneas generales. Una vez logremos esto, creo que entonces ya se podrá pensar en otros objetivos más concretos, pero ahora mismo es mi primer año, quiero disfrutar encima de la moto, aprender lo máximo posible, trabajar duro junto a mi equipo, tal y como lo venimos haciendo, e intentar hacerlo lo mejor posible en cada carrera. La constancia sigue siendo lo más difícil y el mayor premio, así que toca seguir en esa línea. Eso no quita que esté muy contento de esta primera mitad de año, especialmente desde Francia, así que con muchas ganas de afrontar la segunda parte de la temporada”.
Con el gran resultado en Sachsenring que se traduce en su segundo Top 10 de la temporada, Rueda reafirma su consolidación en la categoría con media temporada de debut aún por delante. Con la 16ª posición provisional y 27 puntos en su casillero, el piloto debutante del Red Bull KTM Ajo en Moto2 tiene claros sus objetivos para los once Grandes Premios restantes: afianzar su montura entre los diez o quince primeros clasificados. Su primera oportunidad para alargar esta buena racha tendrá lugar en el mítico Silverstone británico, donde el convoy de MotoGP aterrizará durante el 07, 08 y 09 de agosto con motivo del Gran Premio de Gran Bretaña.
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