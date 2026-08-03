Maverick Viñales zanja la polémica: “Terminaré el año con KTM como dice mi contrato”

El futuro de Maverick Viñales es más incierto que nunca. El gerundense se encuentra en una de las peores etapas desde que se subió por primera vez a una moto. Todavía arrastra secuelas de una fuerte caída que tuvo en el Gran Premio de Sachsenring del pasado curso.

Desde entonces, es notable el número de carreras que se ha perdido durante su proceso de recuperación de su hombro izquierdo y su situación se ha convertido en un laberinto complicado de resolver.

El piloto español de Moto GP Maverick Viñales, rodando en Alcañiz / Javier Cebollada / EFE

Según apuntó durante la jornada de ayer Motorsport.com, podría haber un divorcio Viñales-KTM en el que la marca austriaca bajaría al gerundense de la Tech3 de forma inmediata. Sin embargo, ‘Mack’ ha hecho público un contundente mensaje a través de sus redes sociales en el que desmiente absolutamente todo: “Empiezo a leer artículos sin sentido. La semana pasada estuve en el centro médico del APC y empezamos a entender porqué no me estoy recuperando. Estoy contrastando toda esta información con mis médicos para comprobar si este es el problema y qué es lo que puedo hacer para mejorar. Dejen de escribir artículos estúpidos sobre mí, no correré en Superbikes y terminaré el año como dice mi contrato”, ha querido zanjar.

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Con estos rumores que envuelven la parrilla de MotoGP, el equipo ha decidido subir a la moto a Pol Espargaró para el Gran Premio de este fin de semana en Silverstone. Sin embargo, el motivo recae en la lesión del Maverick. El ‘12’ está esperando los resultados de una revisión médica, que, en caso de complicarse, le hará pasar por quirófano. De tener que producirse dicha operación, Viñales dirá adiós a lo que resta de temporada y, probablemente, a la categoría de MotoGP.