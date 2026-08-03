GP de Silverstone de MotoGP: consulta las fechas, horarios y televisiones para verlo

La categoría reina del motociclismo regresa a la acción para disputar uno de los grandes premios más míticos de la historia. El trazado de Silverstone acoge la duodécima cita de un mundial en el que están las espadas en todo lo alto. El último Gran Premio en Alemania dejó un panorama en el que cinco pilotos diferentes se disputan el liderato del mundial con una brecha de tan solo 24 puntos.

Martín lidera la tabla con 208 puntos, solo catorce unidades por delante del japonés Ai Ogura. Las tres victorias en las últimas cuatro carreras de domingo de Marc Márquez le permiten situarse con 190 puntos a 18 de ‘Martinator’. Por detrás, Bezzechi con 186 buscará retomar la senda de podios y triunfos que se esfumaron en una mezcla de caídas y lesiones. Ahora, ‘Bez’ está de vuelta como así ha confirmado su equipo. Tampoco hay que descartar a Fabio Di Giannantonio, con 184 puntos en su casillero.

Jorge Martín, actual líder del mundial, durante el GP de República Checa / Europa Press

El trazado de Silverstone, al detalle

Este fin de semana la actividad regresa al asfalto y lo hará en el trazado más largo del campeonato. El circuito de Silverstone cuenta con 5.891 metros y un total de 18 curvas, 10 a la derecha y 8 a la izquierda en el que destacan las enlazadas siempre desafiantes de Maggots y Becketts o las míticas Copse y Stowe.

El pasado año se vivió un Gran Premio loco. El sábado se consumó la sprint con un doblete de los hermanos Márquez en el que Álex se llevó la victoria. El domingo, en mitad del caos por la lluvia, Bezzecchi amarró los 25 puntos y el ‘93’ de Ducati completó una remontada sensacional hasta llegar al podio de forma in extremis. Sin embargo, para esta edición de 2026, no se espera la pista mojada.

¿Dónde ver el Gran Premio de Silverstone de MotoGP 2026?

El fin de semana al completo, junto a las categorías de Moto2 y Moto3, se podrán ver por televisión a través de la plataforma de Dazn MotoGP y en Movistar+.

Fechas y horarios del Gran Premio de Silverstone de MotoGP 2026

Viernes, 7 de agosto:

Moto3 FP1: 11:00h

Moto2 FP1: 11:50h

MotoGP FP1: 12:45h

Moto3 Práctica: 15:15h

Moto2 Práctica: 16:05h

MotoGP Práctica: 17:00h

Sábado, 8 de agosto:

Moto3 FP2: 10:40h

Moto2 FP2: 11:25h

MotoGP FP2: 12:10h

MotoGP Q1: 12:50h

MotoGP Q2: 13:15h

Moto3 Q1: 14:45h

Moto3 Q2: 15:10h

Moto2 Q1: 15:40h

Moto2 Q2: 16:05h

MotoGP Sprint: 17:00h (10 vueltas)

Domingo, 9 de agosto:

MotoGP Warm Up: 10:40h

Moto2 Carrera: 12:15h (17 vueltas)

MotoGP Carrera: 14:00h (20 vueltas)

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Moto3 Carrera: 15:30h (15 vueltas)