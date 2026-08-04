Quiles y Morelli quieren otro podio en Silverstone
El CFMOTO Valresa Aspar Team vuelve a la actividad en el Gran Premio de Gran Bretaña después de un descanso de tres semanas
El líder de Moto3 Máximo Quiles regresa al escenario en el que logró su primer podio mundialista. El piloto del CFMOTO Valresa Aspar Team volverá a ser el principal rival a batir en Silverstone tras quedarse a las puertas de la victoria en la última carrera, disputada en Alemania. Además, durante las vacaciones de verano se ha confirmado su salto a la categoría intermedia en 2027 con el CFMOTO Aspar Team, después de haber completado una primera parte del año que roza la perfección. De once carreras disputadas, Quiles ha subido al podio en diez ocasiones y ha logrado la victoria en seis de ellas. El circuito británico es uno de sus favoritos y uno de sus principales objetivos será igualar el resultado de 2025, cuando fue segundo, o incluso optar a la victoria. Con 104 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado de Moto3, el piloto del CFMOTO Valresa Aspar Team no siente ninguna presión ni se centra en la clasificación general: su objetivo sigue siendo concentrarse en superar cada carrera de la mejor forma posible.
Su compañero Marco Morelli se enfrentará a un circuito desconocido para él. Esta será la primera vez que el argentino compita en Silverstone, aunque ya ha demostrado en anteriores ocasiones que ser un novato no supone ningún impedimento para él. La evolución de Morelli en las últimas carreras ha sido más que notable, y después del podio en Assen y la cuarta posición en Alemania (donde también logró un puesto en la primera fila de la parrilla por primera vez), el piloto argentino ocupa la cuarta posición en la clasificación de Moto3, a once puntos del tercero, Álvaro Carpe, y a doce del segundo, Brian Uriarte. El gran momento del CFMOTO Valresa Aspar Team también se ve reflejado en la clasificación por equipos, en la que se mantiene en lo más alto con más de noventa puntos de ventaja.
Máximo Quiles: “Afronto esta segunda parte de la temporada con muchas ganas. Llegan circuitos que me encantan, empezando por el de Silverstone, y también los de Aragón y Austria, que vendrán después. Hemos podido desconectar unos días y ahora ya tenemos la mente puesta en esta carrera. Tenemos una buena ventaja en la clasificación, pero no hay que relajarse. Yo voy a seguir trabajando de la misma forma y luchando por podios y victorias, pero siempre de forma inteligente. Si un fin de semana no se puede ganar, trataremos de sumar los máximos puntos posibles, y también será muy positivo”.
Marco Morelli: “La carrera de Silverstone será la primera de esta segunda parte de la temporada y también la primera para mí en este circuito. Tengo ganas de probarlo porque es un circuito muy ancho y que puede ser muy divertido. Cuando era pequeño siempre quería correr aquí. Seguiremos trabajando de la misma forma que siempre para afianzar todos los avances que conseguimos en las últimas carreras. Espero poder hacer un buen fin de semana y ser constante desde el primer día”.
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