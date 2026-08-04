Raúl Fernández renueva con Aprilia para 2027
El piloto madrileño seguirá una temporada más en el Trackhouse
La parrilla de MotoGP de la próxima temporada sigue descubriendo sus incógnitas. Los hermanos Márquez, Pedro Acosta, Jorge Martín y Joan Mir son los cinco españoles que ya habían dejado amarrado su futuro para 2027. Sin embargo, otro de los que están cuajando una sensacional temporada todavía no había recibido ninguna propuesta de futuro. Es el caso de Raúl Fernández, quien ahora sí, ha plasmado su firma para la renovación con su actual equipo, el Trackhouse.
En Aprilia han querido formalizar su renovación con un vídeo emotivo para el piloto de 25 años. En el anuncio aparece un contrato con el logo del equipo sin firmar, en el que unas huellas de perro pasan por encima. Esto hace referencia a la mascota del piloto, quien ya se ha dejado ver en varias ocasiones por el paddock de MotoGP.
Amplia experiencia a su corta edad
En el presente campeonato, Raúl Fernández marcha sexto con un bagaje de tres podios y 159 puntos. Con su renovación para el nuevo reglamento técnico, el piloto comenzará su sexta temporada en MotoGP, la quinta vistiendo los colores de la fábrica italiana. Por ahora, la marcha de Ai Ogura a Yamaha le deja como el único piloto confirmado dentro del equipo, por lo que toca esperar para ver quien será su compañero de box el próximo año.
Parrilla MotoGP 2027
Ducati Lenovo: Marc Márquez y Pedro Acosta
Aprilia Racing: Marco Bezzecchi y ‘Pecco’ Bagnaia
Red Bull KTM: Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio
Honda HRC: Fabio Quartararo y POR CONFIRMAR
Yamaha Monster Energy: Jorge Martín y Ai Ogura
Gresini Racing: Joan Mir y Dani Holgado
Trackhouse Racing Team: Raúl Fernández y POR CONFIRMAR
Red Bull KTM Tech3: POR CONFIRMAR y POR CONFIRMAR
Honda LCR: Johann Zarco y POR CONFIRMAR
VR46 Racing Team: POR CONFIRMAR y POR CONFIRMAR
Prima Pramac Yamaha: Toprak Razgatlioglu y POR CONFIRMAR
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