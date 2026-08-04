Raúl Fernández renueva con Aprilia para 2027

La parrilla de MotoGP de la próxima temporada sigue descubriendo sus incógnitas. Los hermanos Márquez, Pedro Acosta, Jorge Martín y Joan Mir son los cinco españoles que ya habían dejado amarrado su futuro para 2027. Sin embargo, otro de los que están cuajando una sensacional temporada todavía no había recibido ninguna propuesta de futuro. Es el caso de Raúl Fernández, quien ahora sí, ha plasmado su firma para la renovación con su actual equipo, el Trackhouse.

En Aprilia han querido formalizar su renovación con un vídeo emotivo para el piloto de 25 años. En el anuncio aparece un contrato con el logo del equipo sin firmar, en el que unas huellas de perro pasan por encima. Esto hace referencia a la mascota del piloto, quien ya se ha dejado ver en varias ocasiones por el paddock de MotoGP.

Amplia experiencia a su corta edad

En el presente campeonato, Raúl Fernández marcha sexto con un bagaje de tres podios y 159 puntos. Con su renovación para el nuevo reglamento técnico, el piloto comenzará su sexta temporada en MotoGP, la quinta vistiendo los colores de la fábrica italiana. Por ahora, la marcha de Ai Ogura a Yamaha le deja como el único piloto confirmado dentro del equipo, por lo que toca esperar para ver quien será su compañero de box el próximo año.

25 FERNANDEZ Raúl (spa), Trackhouse MotoGP Team, Aprilia RS-GP26 / AFP7 vía Europa Press

Parrilla MotoGP 2027

Ducati Lenovo: Marc Márquez y Pedro Acosta

Aprilia Racing: Marco Bezzecchi y ‘Pecco’ Bagnaia

Red Bull KTM: Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio

Honda HRC: Fabio Quartararo y POR CONFIRMAR

Yamaha Monster Energy: Jorge Martín y Ai Ogura

Gresini Racing: Joan Mir y Dani Holgado

Trackhouse Racing Team: Raúl Fernández y POR CONFIRMAR

Red Bull KTM Tech3: POR CONFIRMAR y POR CONFIRMAR

Honda LCR: Johann Zarco y POR CONFIRMAR

VR46 Racing Team: POR CONFIRMAR y POR CONFIRMAR

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