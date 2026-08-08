Exhibición española en Silverstone en Moto2 con pole para Izan Guevara

Exhibición española en Silverstone en la categoría Moto 2 con hasta siete pilotos españoles en las primeras ocho posiciones. Izan Guevara se ha llevado la pole con un tiempo estratosféricos, mientras que Alonso López, Iván Ortolá y Manu González han completado la primera línea. Dani Muñoz ha sido quinto, Daniel Holgado séptimo y Álex Escrig octavo. El único no español del top8 ha sido Filip Salac, que partirá sexto.

Buen sábado para el MSi Racing Team en Silverstone, con Iván Ortolá de nuevo en la primera fila de Moto2 después de conseguir la tercera posición en una clasificación muy ajustada.

Iván mañana tendrá una gran oportunidad de luchar por el podio desde el inicio. El piloto español ha mantenido un buen ritmo durante todo el fin de semana y afrontará la carrera con confianza y muchas ganas de volver a estar delante.

En el otro lado del box, Ángel Piqueras sigue avanzando poco a poco. El piloto continúa recuperando sensaciones y, aunque todavía queda camino por recorrer, cada sesión está sirviendo para dar un paso más.

En Moto3, Hakim Danish protagonizó una de las buenas noticias del día al conseguir meterse en Q2. El piloto malasio partirá desde la novena posición, una buena posición de salida para afrontar una carrera en la que el objetivo será luchar con el grupo delantero desde las primeras vueltas.

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Ryusei saldrá duodécimo, muy cerca de los puestos de cabeza. El japonés ha mostrado un buen ritmo durante el fin de semana y buscará aprovechar la carrera para recuperar posiciones y mantenerse en el grupo delantero.