Ogden hace la pole en Silverstone y Máximo Quiles se perderá la carrera por lesión
Máximo Quiles no podrá competir en el GP de Gran Bretaña tras fracturarse la clavícula derecha durante el entrenamiento cronometrado. Su compañero Marco Morelli saldrá decimotercero
Scott Ogden se hizo con la pole position este sábado en el Gran Premio de Silverstone, convirtiéndose en el primer británico de la categoría en lograrlo. Adrián Cruces marcó el segundo tiempo más rápido, Valentín Perrone el tercero y David Almansa el cuarto.
El piloto del CFMOTO Valresa Aspar Team Máximo Quiles se perderá la carrera de Silverstone por una fractura en la clavícula derecha. Quiles ha sufrido una aparatosa caída cuando peleaba por la primera fila, por lo que no participará en lo que resta de gran premio. El piloto español viajará hoy a Madrid para operarse de la clavícula mañana, en el Hospital Ruber Internacional y poder iniciar el proceso de recuperación cuanto antes.
El piloto local Scott Ogden se ha llevado la pole, mientras que Adrián Cruces y Valentín Perrone completarán la primera fila, en segunda y tercera posición. Marco Morelli no ha podido acercarse a las posiciones delanteras y mañana comenzará la carrera desde la decimotercera posición de la parrilla de salida.
El CFMOTO Valresa Aspar Team ha vuelto a trabajar intensamente en la segunda jornada del Gran Premio de Gran Bretaña. La sesión libre de esta mañana ha sido fundamental para preparar el cronometrado y, sobre todo, terminar de encontrar las buenas sensaciones de cara a una carrera que promete ser complicada para todos los pilotos de la categoría. Máximo Quiles había mostrado el buen ritmo por la mañana y había conseguido el segundo mejor tiempo, solo a 88 milésimas de la referencia. Marco Morelli, en cambio, ha tenido alguna dificultad para encontrar una puesta a punto perfecta y no ha encontrado buenas sensaciones, algo que se ha repetido también en el cronometrado de la tarde. El argentino ha mejorado su tiempo de la mañana, pero no ha superado su mejor marca personal. De esta forma, su 2:10.581 le ha colocado en la decimotercera posición, por lo que mañana tendrá que arrancar desde la quinta fila de la parrilla.
14º Marco Morelli 2:10.581 (+1.455): "Ha sido un día un poco complicado, los cronometrados son siempre difíciles. Esta mañana hemos hecho algún cambio, pero no he conseguido sentirme cómodo con la moto. Me ha costado y no he podido hacer una segunda salida por la tarde, así que estoy un poco insatisfecho por el trabajo de hoy porque creo que podríamos haber dado un poco más. Mañana tenemos una nueva oportunidad, lo importante es la carrera. Tampoco quiero marcarme grandes objetivos, porque nos ha faltado un poco de velocidad durante todo el fin de semana. Intentaré adaptarme rápido para estar lo más adelante posible".
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