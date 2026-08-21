Antonelli vuelve de las vacaciones en plena forma

La Fórmula 1 vuelve de las vacaciones con las escuderías punteras continuando donde lo dejaron. Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido de los únicos entrenamientos libres dado el formato Sprint que acoge el Gran Premio de Países Bajos de esta temporada. Mercedes lanza un primer aviso al resto de sus competidores con tiempos consistentes y un ritmo sólido que le permitió copar dos de los tres primeros puestos de la práctica. Si bien Lewis Hamilton pasó ligeramente por la grava, el líder del campeonato de pilotos tuvo un mayor contratiempo con un trompo en la salida de la curva 10.

Pese al cielo encapotado y algunos charcos que restaban en el trazado, los neumáticos intermedios apenas se asomaron en los primeros minutos de la sesión. Mientras muchos equipos probaban las mejoras introducidas en sus respectivos monoplazas, Carlos Sainz (22º) protagonizó el primer susto del fin de semana. El piloto madrileño, recién renovado con Williams, perdió el coche en la entrada de la curva 13 y se fue a la grava con consecuencias a modo de daños en el suelo del coche. No sería la única ocasión en la que el '55' se saldría de pista ya que, apenas unos minutos más tarde, bloqueó en la curva 11 y volvió a provocar una efímera bandera amarilla. Además, a media hora del final de la prueba tuvo una tercera excursión por fuera del trazado de nuevo en el undécimo giro de Zandvoort.

Aston Martin y Honda se ponen a tono

El Aston Martin de Fernando Alonso continúa escalando posiciones y ganando sensaciones tras el desastroso comienzo de campaña. La escudería británica empieza a ver la luz al final del túnel con los primeros síntomas de mejora de su motor Honda. El piloto asturiano, que está a la espera de conocer el rendimiento real del Aston Martin AMR26 para decidir su futuro, cerró la sesión en la duodécima posición a un segundo y medio de los líderes con ruedas blandas.

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Aston Martin se posiciona, a priori, por delante de la zona baja de la parrilla compuesta por Cadillac, Williams y Haas. De hecho, Carlos Sainz terminó último por detrás de Valtteri Bottas y Sergio Pérez a casi un segundo del equipo americano debutante. Los de Silverstone se encuentran más cerca de escuderías como la sorprendente Audi (Hulkenberg 7º; Bortoleto 9º), Racing Bulls y la mejorada Alpine de cara a la clasificación Sprint que se disputará esta tarde a partir de las 16:30 horas hora española.