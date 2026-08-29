El CFMOTO Viel Aspar Team luchará por la victoria desde la primera fila

El CFMOTO Viel Aspar Team ha firmado uno de sus mejores cronometrados de la temporada. Marco Morelli y Máximo Quiles han peleado por la pole en MotorLand Aragón y ambos pilotos se han quedado a solo unas milésimas de conseguirlo. Con tan solo diez milésimas de diferencia entre ellos, Morelli saldrá desde la segunda posición de la parrilla después de quedarse a 33 milésimas de la pole, mientras que su compañero Quiles lo hará desde la tercera plaza. David Almansa ha sido el único piloto en superar al CFMOTO Viel Aspar Team y liderará la parrilla de salida de Moto3 después de conseguir su mejor marca en la única vuelta que ha completado. Por su parte el valenciano Adrián Cruces saldrá desde la quinta plaza en Motorland este domingo.

Marco Morelli y Máximo Quiles han realizado un gran trabajo a lo largo de toda la jornada. El CFMOTO Viel Aspar Team ha preparado a conciencia la carrera de este domingo, que será todo un reto para los pilotos de Moto3 por el desgaste de los neumáticos y las altas temperaturas a las que se están enfrentando durante todo el gran premio. Marco Morelli sigue mostrando grandes avances en cada sesión, especialmente esta mañana, cuando ha terminado en tercera posición y ha mejorado su tiempo del viernes en más de un segundo. En la misma línea ha completado el entrenamiento libre Máximo Quiles, que ha finalizado entre los cinco primeros. Por la tarde, y con ambos pilotos clasificados de forma directa en la Q2, ha llegado el momento de darlo todo. Máximo Quiles ha sacado a relucir lo mejor de sí mismo para conseguir su mejor marca personal del fin de semana (1:53.390) en las primeras vueltas.

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Este tiempo también le ha servido para ocupar la primera posición hasta los últimos minutos, cuando ha caído a la tercera posición después de haber sido superado por David Almansa y por su compañero Marco Morelli, que ha protagonizado uno de sus mejores sábados junto al CFMOTO Viel Aspar Team. El argentino se ha mantenido entre los diez primeros, pero no se ha conformado con este resultado y ha ido a por la pole en una gran última vuelta. Con el tiempo prácticamente agotado, ha superado a Quiles por solo diez milésimas, aunque luego ha visto como Almansa subía el listón y se llevaba la pole por 33 milésimas. De este modo, mañana saldrá desde la segunda posición e iguala su mejor resultado conseguido en un cronometrado. Además, en el Gran Premio de Aragón será la primera vez en esta temporada en la que el CFMOTO Viel Aspar Team al completo ocupará la primera fila de la parrilla de salida.