Moto 2: Alonso López confirma su dominio en Motorland con podio del CFMoto Inde Aspar Team

Nuevo podio para el CFMOTO Inde Aspar Team. El colombiano David Alonso ha recuperado su mejor pilotaje en MotorLand Aragón. El piloto del CFMOTO Inde Aspar Team ha remontado posiciones para pelear por la segunda plaza hasta los últimos metros. El colombiano ha finalizado en tercer lugar y ha vuelto al podio después de dos carreras complicadas en las que no había puntuado. Alonso López ha dominado en el circuito alcañizano y ha sido el ganador con casi un segundo de diferencia sobre Izan Guevara, que ha defendido la segunda posición frente al piloto del CFMOTO Inde Aspar Team. El alicantino Dani Holgado no ha obtenido el resultado esperado después de un gran fin de semana y ha terminado en séptima posición. Por su parte Iván Ortolà ha finalizado en la quinta posición con Álex Escrig noveno como únicos pilotos valencianos con puntos en Aragón.

La carrera de Moto2 se ha desarrollado bajo unas altísimas temperaturas y los pilotos han tenido que saber gestionar muy bien cada vuelta para poder conseguir un buen resultado este domingo. David Alonso ha ido de menos a más durante todo el fin de semana y hoy ha dado otro paso adelante para sacar a relucir su mejor cara durante las 19 vueltas que se han disputado. El colombiano ha remontado desde la quinta posición de la parrilla de salida y ha mantenido un ritmo constante que le ha permitido atacar en los momentos cruciales.

En las últimas vueltas, el piloto del CFMOTO Inde Aspar Team ha seguido empujando para tratar de alcanzar al segundo clasificado y ambos han protagonizado una última vuelta para el recuerdo. Pese a intentarlo hasta el final, Alonso no ha conseguido la segunda plaza por 81 milésimas, pero este tercer puesto le ha devuelto la confianza después de unos fines de semana complicados.

Su compañero Dani Holgado, en cambio, ha dado un paso atrás con respecto a la jornada anterior. El español ha sido uno de los pilotos más fuertes durante todo el gran premio y ha comenzado la carrera desde la primera fila. Sin embargo, sus sensaciones con la moto no han sido las mismas y no ha podido pelear por el top 3 en Aragón. Holgado ha tratado de perder las menos posiciones posibles y ha finalizado en séptima posición, un resultado que no ha reflejado el gran trabajo que piloto y equipo han llevado a cabo desde el pasado viernes. Con estos resultados, Holgado y Alonso se mantienen en quinta y sexta posición respectivamente, separados entre ellos por cinco puntos.

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Las palabras de David Alonso tras su podio

“Hoy me he divertido muchísimo. He disfrutado la carrera desde la primera hasta la última vuelta, en cada una de ellas he podido seguir mi propio ritmo y he podido realizar varios adelantamientos. Lo que más me ha gustado es que seguía siendo el mismo piloto que estaba perdido en Silverstone, pero esta vez he respirado y he dicho ‘sigue la línea’. En la última carrera estaba perdido, pero no perdí la fe, y finalmente hemos vuelto al podio. Estos fines de semana me tienen que enseñar que tengo que creer más en mí y que podemos darle la vuelta a la situación. La carrera era como un videojuego, iba adelantando y cada vez era más ajustado. Con Izan Guevara he llegado muy justo al final, pero ha sido una batalla dura y limpia. Es bonito estar con un piloto en paralelo curva a curva sin que ninguno de los dos tenga un gesto feo. Quiero darle las gracias al equipo porque me han ayudado a seguir sonriendo y también a toda la afición de Aragón que me ha estado apoyando. ¡Había muchos 80 en las gradas!”.