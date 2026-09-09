46 Raid Team, un equipo nacido con la ilusión de participar en un rally solidario en Marruecos

46 Raid Team es la historia de seis jóvenes, de entre 21 y 23 años, que decidieron unir sus caminos para enfrentarse a un reto que, a primera vista, podría parecer simplemente una aventura. Cuatro ingenieros, un profesional del marketing y un médico forman un equipo nacido con la ilusión de participar en un rally por Marruecos de la mano de Uniraid (viaje-aventura solidario de unos 9 días por el desierto de Marruecos destinado principalmente a estudiantes de entre 18 y 28 años). Un desafío que les llevará a recorrer kilómetros, enfrentarse al desierto y salir de su zona de confort.

46 Raid Team: 6 jóvenes, un reto en Marruecos y una lucha que va mucho más allá de la meta. / SD

Objetivos

Para ellos, llegar a la meta nunca ha sido lo más importante. La historia comienza con una idea aparentemente sencilla: participar en un rally solidario en Marruecos y contribuir llevando 80 kilos de objetos destinados a personas que los necesitan. Una cantidad que, sin duda, puede marcar una diferencia para quien la recibe. Sin embargo, cuando estos seis jóvenes se sentaron a pensar en lo que realmente podían hacer, sintieron que no era suficiente. Si iban a cruzar Marruecos, querían que cada kilómetro recorrido tuviera un significado. Si iban a enfrentarse a un reto, querían que detrás de él existiera una causa capaz de trascender el propio viaje. Y si tenían la posibilidad de ayudar, querían aprovecharla al máximo. Así nació un segundo objetivo: conseguir más de 25.000 euros destinados a la lucha contra el cáncer.

Para ellos, el cáncer no es una palabra que aparezca únicamente en las noticias o en las campañas de concienciación. Es algo mucho más cercano. Es una enfermedad que, de una manera u otra, ha formado parte de sus vidas. Cada uno de los integrantes del equipo ha vivido de cerca la enfermedad a través de familiares o personas importantes para ellos. Han conocido la preocupación, la incertidumbre, el miedo y también la esperanza que acompaña a quienes luchan contra ella. Por eso el cáncer se ha convertido en el punto de unión de seis personas que, en principio, podrían no tener demasiado en común.

Son jóvenes y están empezando a construir sus vidas, sus carreras profesionales y sus proyectos. Podrían haber decidido utilizar su tiempo y sus recursos únicamente para ellos mismos. Podrían haberse limitado a participar en el rally, vivir la aventura y volver a casa con una historia que contar. Pero decidieron que querían que su historia sirviera para algo más.

El objetivo de esos 25.000 euros es colaborar con Somos Células, una asociación formada por dos médicos cuyo propósito está directamente relacionado con la investigación contra el cáncer. El dinero recaudado pretende contribuir a que la investigación pueda seguir avanzando, porque detrás de cada avance científico hay horas de trabajo, recursos y personas que dedican su vida a intentar encontrar nuevas respuestas. Y ahí es donde estos protagonistas quieren poner su pequeño granito de arena.

Concienciación

46 Raid Team no quiere que su juventud sea una limitación. Quiere convertirla en una oportunidad. Quieren demostrar que no hace falta esperar a ser mayor, tener una gran empresa o disponer de millones de euros para implicarse en una causa. A veces basta con tener una idea, rodearse de las personas adecuadas y lanzarse , porque merece la pena intentarlo.

El rally por Marruecos es el vehículo que les permitirá llevar este mensaje mucho más lejos. El desierto será el escenario, los kilómetros serán el desafío y los 80 kilos de ayuda solidaria formarán parte del viaje. Pero la verdadera meta estará a miles de kilómetros de allí: conseguir que más de 25.000 euros lleguen a una causa que, para ellos, es personal.

Cada kilómetro tendrá detrás una historia. Cada aportación, por pequeña que sea, tendrá detrás una persona. Y cada euro recaudado representará una oportunidad para que alguien pueda seguir investigando, buscando respuestas y luchando contra una enfermedad que, algún día, ellos sueñan con dejar de ver tan cerca.

Quizá lo más especial de esta historia sea precisamente eso: que no son seis personas que han decidido luchar contra el cáncer porque les haya tocado de lejos. Son seis jóvenes que conocen lo que significa tenerlo cerca y que han decidido transformar esa experiencia en algo positivo.

No pueden cambiar lo que ya ha ocurrido. No pueden devolver el tiempo. No pueden evitar que sus seres queridos hayan tenido que enfrentarse a esta enfermedad. Pero sí pueden decidir qué hacer a partir de ahora. Y han decidido moverse.

Han decidido recorrer Marruecos. Han decidido ponerse un objetivo que parece difícil. Han decidido pedir ayuda. Han decidido hablar de cáncer cuando muchas veces todavía cuesta hacerlo. Y, sobre todo, han decidido demostrar que la solidaridad también puede nacer de una generación joven que quiere dejar algo bueno detrás.

46 Raid Team no busca únicamente cruzar una meta en Marruecos. Busca que, cuando termine el viaje, algo haya cambiado. Que los 80 kilos de ayuda hayan llegado a su destino. Que más de 25.000 euros puedan destinarse a la investigación. Que alguien que nunca había oído hablar de Somos Células conozca su trabajo. Que otras personas se animen a colaborar.

Y que, aunque sea de una forma pequeña, seis jóvenes puedan devolver al mundo una parte de las oportunidades que ellos mismos han tenido.

Porque quizá un rally dure unos días. Quizá el desierto quede atrás. Quizá el coche termine cubierto de polvo y los kilómetros se conviertan en un recuerdo. Pero la lucha contra el cáncer continúa mucho después de que termine cualquier viaje. Y estos seis chicos quieren que su viaje también continúe allí.

Esta no es solamente la historia de seis jóvenes que quieren recorrer Marruecos. Es la historia de seis personas que decidieron convertir una aventura en un propósito, un propósito en una causa y una causa en una esperanza.

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Porque para ellos, la verdadera meta no está al final del camino. La verdadera meta es ayudar a que algún día el cáncer deje de formar parte de tantas historias.