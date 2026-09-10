Superbike
El Circuit Ricardo Tormo acoge este fin de semana el Campeonato de España de Superbike
El trazado de Cheste se prepara para vivir otro gran fin de semana de carreras, el 12 y 13 de septiembre
El Circuit Ricardo Tormo celebrará este fin de semana, los días 12 y 13 de septiembre, la sexta prueba del Campeonato de España de Superbike (ESBK), una competición que afronta su fase decisiva con la disputa de la antepenúltima cita del calendario nacional.
La prueba reunirá en el trazado de Cheste a 150 pilotos inscritos procedentes de toda España y de distintos países europeos.
Vuelve a Cheste
El campeonato regresará al Circuit Ricardo Tormo tras las pruebas celebradas esta temporada en Jerez, Navarra, MotorLand Aragón, Barcelona-Catalunya y el propio trazado valenciano, que vuelve a situarse como escenario clave en la lucha por los títulos nacionales de velocidad.
El programa deportivo contará con las categorías Superbike, Supersport, Supersport 300, Sportbike, ESBK Talent, PreTalent, Yamaha R7 Cup, Handy-FIM EU y Moto5. La amplia participación confirma el papel del ESBK como principal plataforma de formación y promoción del motociclismo de velocidad en España. Además, se unirá en este fin de semana la MIR Racing Aspar Cup con los jóvenes talentos de la categoría de Moto5.
Entrenamientos jueves y sábado y carreras el fin de semana
Tras los entrenamientos libres de jueves y viernes, la actividad comenzará el sábado con las sesiones de entrenamientos cronometrados de todas las categorías y con la disputa de las primeras carreras del fin de semana. La jornada dominical concentrará las segundas mangas de cada categoría, con un total de nueve pruebas puntuables que decidirán buena parte de las opciones de campeonato antes de las últimas citas de la temporada.
El Campeonato de España de Superbike constituye el principal certamen nacional de velocidad y reúne cada temporada a jóvenes promesas y pilotos consolidados que compiten en un entorno profesional antes de dar el salto a campeonatos internacionales.
La cita de Cheste supone además una oportunidad para los aficionados que podrán asistir a las carreras de forma gratuita tanto a la tribuna de boxes como al paddock.
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