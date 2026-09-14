Doblete de Álvaro Fuertes en el Campeonato de España de Superbike

El Circuit Ricardo Tormo ha acogido este fin de semana la sexta ronda del Campeonato de España de Superbikes, en el que el piloto del CETDM Álvaro Fuertes ha sido uno de los grandes protagonistas al lograr dos victorias en Sportbike.

Más de 150 pilotos se han dado cita este fin de semana en el Circuit repartidos en las categorías Superbike, Supersport, Supersport 300, Sportbike, ESBK Talent, PreTalent, Yamaha R7 Cup, Handy FIM EU y Moto5. Tras los entrenamientos libres del jueves y viernes, el sábado fue el turno de los cronometrados y de las primeras carreras, mientras que el domingo se han disputado las segundas mangas. En total, el Circuit ha acogido 19 carreras a lo largo del fin de semana.

Doblete de Fuertes en Sportbike

El piloto del CETDM Álvaro Fuertes (Kawasaki) ha firmado un doblete en Sportbike. El valenciano, que es líder del campeonato, se ha impuesto en ambas carreras por delante de su máximo rival, el francés Hugo de Cancellis. En la primera prueba, Fuertes se ha puesto al frente en los primeros compases y ha liderado todas las vueltas hasta la victoria, mientras que en la segunda ha peleado con De Cancellis hasta la última curva, cuando le ha superado para sumar un nuevo triunfo en el Circuit. Con estas dos victorias, Fuertes amplía su ventaja al frente y tiene la oportunidad de cerrar el título en la próxima carrera, que se disputará el próximo fin de semana en el Circuito de Navarra.

Superbikes

En cuanto a Superbikes, el portugués Ivo Lopes (BMW) y el valenciano Javi Palomera (Honda) han sido los ganadores en la categoría reina. Lopes, que es líder de la general, ha logrado una cómoda victoria en la primera prueba con más de cinco segundos de ventaja sobre el sudafricano Steven Odendaal. Sin embargo, en la segunda prueba Lopes se ha tenido que conformar con ser tercero después de haber perdido muchas posiciones en los primeros compases y la victoria ha sido para Palomera, de nuevo, con Odendaal segundo.

Ivo Lopes, Steven Odendaal y Francisco J. Palomera salieron muy juntos. Odendaal tomó pronto el liderato y un error de Lopes, que se fue largo, le hizo caer hasta la mitad de la tabla. Odendaal rodó en solitario con Palomera a apenas un segundo mientras Lopes remontaba posiciones. A cuatro vueltas del final, Palomera se puso primero y ambos lucharon por la posición, lo que permitió a Lopes engancharse de nuevo al dúo. Lopes atacó en la última vuelta y los tres protagonizaron una pelea final que ganó Palomera, por delante de Odendaal y Lopes.

Otras categorías

En Supersport, el valenciano Marcos Ludeña (Ducati) y el riojano Unai Orradre (Yamaha) se han repartido las victorias, mientras que en Supersport 300, el mallorquín Marc Vich (Kawasaki) no ha dado opción a sus rivales y se ha alzado con los dos triunfos. El aragonés Raúl Navarrete (Yamaha) ha ganado la primera prueba en la Yamaha R7 Cup por delante de Daniel Ocete, que se ha impuesto en la segunda.

En la Handy FIM EU, la categoría adaptada, el piloto de Burriana Antonio Montoya ha ganado la primera carrera, con Lorenzo Picasso en lo más alto del podio en la segunda.

En Superstock1000, el podio fue para Mauro González, Harry Khouri y Yeray Saiz; el BG12 se lo llevaron Abián Ángel Santana, Javier Artime y Julio Domínguez, y la Copa Easyrace, Santana, Juan Antonio Ramírez y Pedro Quintana.

Jóvenes promesas

El polaco Andrzej Katejan Kupczynski (Honda) se ha impuesto en la primera carrera del ESBK Talent, mientras que en la segunda la victoria ha sido para el italiano Sebastiano Dossena, con Kupczynski segundo. El gran favorito de la categoría, el chino Shengo Sun, sólo ha podido ser noveno y quinto, pero mantiene una cómoda ventaja al frente del Campeonato y puede proclamarse campeón la próxima semana en Navarra.

En la categoría PreTalent, el murciano Javier Vigueras ha subido a lo más alto del podio en las dos carreras disputadas en el Circuit. En ambas pruebas ha logrado el triunfo sobre la línea de meta ante el vitoriano Marcos Vinagre.

En cuanto a la categoría de Moto5, en el marco de la MIR Racing Aspar Cup, el italiano Ethan Botti ha ganado la primera carrera en el Circuit y el polaco Witek Kupczynski se ha impuesto en la segunda.

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El Circuit volverá a convocar a los aficionados del motor el último fin de semana de septiembre, el 26 y 27, con las Iberian Supercars Series y el festival Roow. Las entradas ya están a la venta en la web del Circuit.