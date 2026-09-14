Ugo Ugochukwu y Campos Racing se consagran campeones de FIA Formula 3 en Madrid

La temporada 2026 de FIA Formula 3 ha concluido de forma inmejorable para Campos Racing. En el estreno del circuito de Madring como escenario final de una emocionante temporada de F3, la escudería de Alzira ha logrado el más difícil todavía ante su público. Por un lado, ha conseguido reeditar el título de equipos conquistado en 2025, una hazaña que vuelve a poner de manifiesto la extraordinaria competitividad de la estructura. Por otro, y gracias a Ugo Ugochukwu, ha sumado su primer título de pilotos de FIA Formula 3, con el estadounidense cuajando un fin de semana absolutamente impecable en la capital de España. La labor de Théophile Naël y Ernesto Rivera, los otros dos integrantes de la tripleta de Campos Racing, junto a todo el plantel de ingenieros y mecánicos, ha sido igualmente clave para poner el broche de oro a una campaña que ya forma parte de la exitosa historia de la estructura fundada por Adrián Campos.

Jornada del viernes

El fin de semana era absolutamente crítico, con un circuito novedoso en el calendario que no permitía el más mínimo error, como varios incidentes se encargaron de constatar a lo largo de las jornadas. Además, el hecho de que se celebraran tres carreras, en lugar de las dos habituales, hacía que no se pudiera dar nada por sentado. El viernes, con ocasión de los entrenamientos libres, Ugochukwu mostró su buena sintonía con el asfalto madrileño al marcar un tiempo de 1m50.000s que le daba el cuarto lugar, por delante de su compañero Rivera, que se quedaba a solamente dos milésimas. El mejor registro de Naël iba a ser un giro de 1m50.578s.

La tarde del viernes, con nada menos que dos sesiones de clasificación y la cada vez más patente dificultad para adelantar, iba a ser otro punto crítico. Mientras Freddie Slater, líder a su llegada a Madrid y principal adversario de Ugochukwu en la lucha por el título, comenzaba a atragantársele Madring, Ugochukwu cerró en la Q1 una vuelta de 1m50.677s que le daba la cuarta posición en la tabla de tiempos. Rivera, por su parte, era séptimo con un registro de 1m50.877s. Naël fue undécimo con una vuelta de 1m51.108s que, adicionalmente, le proporcionaba la primera línea de cara a la carrera sprint del sábado por la mañana.

Pero, sin tiempo para tomarse un respiro, llegaba la Q2, en la que Ugochukwu reforzaba su candidatura al título consiguiendo nada menos que la segunda posición con un registro de 1m49.771s. Slater, que en la sesión anterior ni siquiera había podido meterse entre los quince mejores, era octavo en esta ocasión, pero aún lejos del piloto de Campos Racing. Rivera fue décimo, con su mejor tiempo de 1m50.032s, y Naël decimotercero, con una vuelta de 1m50.251s.

Jornada del sábado

La carrera sprint que abría el sábado tenía, como estaba previsto, a Naël en segunda posición en parrilla, al acecho de James Wharton. Rivera era sexto y Ugochukwu noveno en la parrilla invertida. En cuanto se apagaron los semáforos, Naël adelantó con una sensacional salida a Wharton, que se saltaba la chicane para recuperar el liderato, aunque tenía que devolvérselo al francés de Campos Racing instantes después. Por detrás, Rivera y Ugochukwu mantuvieron sus posiciones, sexto y noveno, respectivamente. A partir de entonces, y a ritmo de vuelta rápida, Naël no solamente controló a Wharton, sino que fue escapándose paulatinamente de todos sus perseguidores. En una carrera en la que hubo escasas alternancias, Naël dominó de principio a fin y pasó por línea de meta con casi nueve segundos de ventaja sobre Wharton. Rivera acabó sexto y Ugochukwu noveno, sumando puntos importantísimos tanto para el título de equipos como para el de pilotos.

Por la tarde, y con 19 vueltas por delante, llegaba la primera de las Feature Race con puntuación completa. Si en la matinal todo había ocurrido sin incidencias, la salida de esta carrera fue bastante accidentada, con media docena de vehículos implicados en un golpe en cadena durante el transcurso de la primera vuelta que obligó a sacar la bandera roja durante media hora. En la reanudación, con salida lanzada, Ugochukwu rodaba cuarto, mientras Rivera y Naël también estaban en los puntos, en sexta y novena posición, respectivamente. Ugochukwu se mantuvo a rebufo de Tuukka Taponen, pero sin necesidad de tomar riesgos, ya que Slater iba muy retrasado e incluso se fue contra el muro en la parte final. De este modo, el estadounidense de Campos Racing daba por buena esa cuarta plaza. Rivera y Naël pasaron por meta octavo y noveno, respectivamente, una puntuación que daba matemáticamente el título de equipos a Campos Racing.

Jornada del domingo

El domingo a primera hora llegaba la segunda y definitiva Feature Race, con Ugochukwu y Slater empatados a puntos. Cuando se apagaron los semáforos, Ugochukwu mantuvo el segundo lugar a la estela de Taponen y por delante de Pedro Clerot. Rivera y Naël eran décimo y duodécimo en esos compases iniciales. La carrera, también prevista a 19 giros, tuvo un ritmo más pausado que el día anterior, con los pilotos a la expectativa. Ugochukwu permanecía a la estela de Taponen, siempre dentro del DRS, pero sin necesidad de tomar ningún riesgo porque, con Slater octavo, era matemáticamente campeón. La carrera se desarrolló en pelotón, en un auténtico tren de DRS. En la vuelta 16, uno de los pocos adelantamientos lo protagonizó Rivera, que arrebató el noveno lugar a Yevan David. El accidente de Hiyu Yamakoshi, que se iba contra el muro, provocó la salida del Safety Car, que se iba a retirar a solamente un giro del final para brindar un final de infarto. Pero Ugochukwu, imperturbable, pasó bajo la bandera a cuadros en segunda plaza y se coronó como nuevo campeón de FIA Formula 3 en 2026. Rivera acabó en noveno lugar y Naël, duodécimo.

Para recapitular, Ugochukwu ha totalizado 159 puntos en su consecución del campeonato, aventajando a Slater en catorce. Naël finaliza la temporada en quinta posición de la clasificación general, con 88 puntos, mientras Rivera es séptimo con 87 en su debut en el campeonato. Por equipos, el dominio de Campos Racing ha sido aún más impresionante, como atestiguan los 334 puntos cosechados por la escudería de Alzira, 117 más que el subcampeón, gracias a siete victorias, otros siete podios, dos pole positions y cuatro vueltas rápidas.

Cumplidos los objetivos, Campos Racing está de celebración. Este lunes mismo comenzará la preparación de 2027, en la que el objetivo será igualmente ambicioso: defender los dos títulos conquistados en esta histórica temporada.

Tras un fin de semana de ensueño, Ugochukwu logra el primer título de pilotos de FIA Formula 3 para Campos Racing, mientras la escudería de Alzira repite por segunda temporada consecutiva como campeona por equipos gracias a los puntos aportados por el estadounidense y sus compañeros Naël —vencedor de la carrera sprint— y Rivera. / CAMPOS RACING

Declaraciones

Ugo Ugochukwu (Campeón de FIA Formula 3 con Campos Racing): “Saber que estaba en una buena posición para certificar el título me daba confianza, pero en una carrera así nunca estás relajado del todo; piensas en cada detalle y en la importancia de no cometer el más mínimo error. Sabíamos que la clave del fin de semana había sido la clasificación y hoy tocaba ejecutar: asegurar una salida limpia sin arriesgar más de la cuenta, gestionar los neumáticos y cuidar el coche en un trazado exigente con los pianos. Fue una de las carreras más difíciles del año por todo lo que había en juego, incluso cuando me avisaron por radio de que habría una última vuelta tras el Safety Car. Cruzar la línea de meta y confirmar el campeonato es el reflejo de la gran consistencia y el trabajo impecable que hemos hecho junto a Campos Racing durante toda la temporada, y no puedo estar más agradecido a todo el equipo por hacerlo posible.”

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Adrián Campos (Team Principal de Campos Racing): “Es sencillamente genial. Ganar por segundo año consecutivo el campeonato de equipos de FIA Formula 3 y conseguir además nuestro primer título de pilotos en la categoría es algo extraordinario. Pero, sobre todo, es el resultado de un trabajo de equipo excepcional durante toda la temporada. Ugo ha hecho un campeonato increíble, demostrando una enorme consistencia y madurez, pero también quiero destacar el trabajo de Théophile y Ernesto, porque sus puntos han sido fundamentales para conseguir el título de equipos. Y, por supuesto, todo esto no sería posible sin nuestros ingenieros, mecánicos y cada una de las personas que forman parte de Campos Racing. Creo que podemos decir que ha sido una temporada histórica para el equipo y que ganar estos dos títulos ante nuestro público en Madrid hace que sea todavía más especial. Ahora toca disfrutarlo, porque hemos trabajado muchísimo para llegar hasta aquí, pero también sabemos que mañana empieza ya el trabajo para intentar defender ambos campeonatos en 2027.”