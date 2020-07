Aumenta la ansiedad por culpa de la crisis del coronavirus. Un medicamento sin receta combate los síntomas.

Agencia ATLAS

Uno de cada cinco españoles sufre síntomas de ansiedad debido al coronavirus según un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid, apoyados por la Agencia Estatal de Investigación. La ansiedad y el insomnio se han convertido en las grandes consecuencias psicológicas de la pandemia. Como explica el psicólogo Ciro Caro, “las cifras sobre el aumento de la ansiedad, en estos tiempos de coronavirus y de poscoronavirus, son inciertas y cambiantes, continuamente. Lo que sí tenemos claro es que se va a producir un incremento, bien de manera directa e indirecta”. La ansiedad, a diferencia del miedo, es la anticipación a una amenaza. Cuando la preocupación es desproporcionada, la ansiedad se vuelve patológica. “Es importante normalizar la ansiedad porque es una experiencia humana. Además, produce un sufrimiento real y lo último que necesita una persona que está sufriendo es otro sufrimiento añadido”, añade Caro. Para ayudar a las personas con síntomas transitorios de la ansiedad, el Grupo Schwabe lanza Lasea, un medicamento eficaz y seguro que no precisa receta médica. Es de origen natural y no produce sedación, uno de los efectos secundarios que más puede preocupar al paciente. Como explica Luis Herrera, director médico de Schwabe Farma Ibérica, “para el tratamiento de la ansiedad existe una laguna terapéutica. Por un lado hay fármacos de prescripción con gran potencia ansiolítica pero, con un problema de toxicidad y, por otro lado, hay un grupo de productos que no requieren prescripción pero, tienen un problema de eficacia. Lasea es la combinación perfecta entre la potencia ansiolítica y la seguridad". Según la Organización Mundial de la Salud, más de 264 millones de personas en todo el mundo padecen ansiedad. Esta cifra se ha visto acrecentada a causa de la crisis del coronavirus.