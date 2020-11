Luis Enrique defiende a Ramos por los dos penaltis fallados

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique, se ha mostrado satisfecho con el trabajo del equipo ante Suiza a pesar del empate (1-1). El técnico ha explicado que los jugadores han hecho los deberes y que sólo ha faltado el gol. "Me ha gustado porque repite comportamientos que buscamos en los entrenamientos: dominar al rival, presionar al rival y que tengan el balón menos tiempo que nosotros". Esa falta de acierto no ha ensombrecido la buena imagen que en opinión de Luis Enrique ha dado España. "Creo que hoy, el fútbol es un deporte especial, pero no es justo en ningún caso, lo más difícil es marcar gol y en eso es en lo que hemos empatado, pero en el resto de situaciones del juego, yo estoy contento con lo que veo, me divierte mi equipo, me gusta, yo con este equipo al fin del mundo". Preguntado por el motivo que ha llevado a Sergio Ramos a tirar los dos penaltis, el seleccionador ha sido tajante. "Los números de Sergio lanzando penaltis están al alcance sólo de los elegidos, sería muy injusto ponerse a valorar por qué ha tirado uno, dos o tres, es más si hubiera habido otro penalti lo hubiera tirado él, tres y si hubiera un cuarto, aunque hubiera fallado el tercero, también lo habría tirado, no se puede uno subir sólo al carro cuando marca 25 seguidos y cuando falla dos criticarlo, es que es de broma".