Koeman se moja sobre las elecciones en el Barcelona

Agencia ATLAS

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha comparecido en la sala de prensa en la previa del partido frente al Granada. El técnico holandés ha reconocido que “Lo mejor es tener presidente lo antes posible, porque nos dará margen para hablar. Pero si no se puede, no se puede”. Preguntado por el mercado de fichajes, Koeman ha vuelto a reclamar que “Es importante para esta temporada porque necesitamos más competencia y más efectividad en varias ocasiones. Pero entiendo la situación del club. Si no es posible, no lo es. Y esperaremos al año que viene”.