Zidane da su opinión sobre la Superliga

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, no ha querido hoy pronunciarse sobre la Superliga de Europa y ha asegurado que eso es un asunto del presidente Florentino Pérez. "Yo no estoy aquí para hablar de eso, Yo estoy aquí para hablar de la Liga, de la Champions, el resto no es mi trabajo", ha dicho. Asimismo, ha asegurado que el equipo competirá hasta el final en Liga y Champions. "Nosotros estábamos en la calle, los jugadores no valían nada, pero lo importante es que hay vida. Estamos compitiendo y lo vamos a pelear hasta el final", ha subrayado.