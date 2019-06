Anil Murthy: "Hay un problema de violencia en la grada"

El presidente del Valencia CF Anil Murthy , ha sido muy claro en una entrevista concedida a SUPER , sobre la violencia en la grada joven: "La realidad es que hay un problema de violencia en la grada y no podemos mirar hacia otro lado, lo hicimos muchos años, pero no podemos hacerlo más. Creí que en un año tan especial no habría este y que los pocos que están ahí iban a olvidar sus temas particulares para unirse con la familia valencianista, pero me equivoqué. Hubo otra vez amenazas y violencia contra sus propios compañeros. En la grada de la temporada pasada la gran mayoría quiere animar a su equipo, pero hubo unos pocos que están dentro que dan una imagen muy mala de la grada, estoy hablando de la tiranía de pocos y no lo vamos a tolerar más. Nuestra obligación y responsabilidad es proteger a la gran mayoría de la afición que quiere animar y quiere una grada sana y segura. Vamos a regenerar".