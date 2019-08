Juancho Hernangómez: "Ahora toca cumplir en Málaga"

Juancho Hernángomez, jugador de la selección española de baloncesto, avisó este martes de que, tras la primera toma de contacto en el partido frente a Lituania, "toca cumplir en (el torneo de) Málaga e ir sumando como equipo, cada vez con un poquito más de ritmo y afinando cosas".

"Estamos todavía empezando, seguimos con muchas ganas, buena energía, aún queda bastante. Vamos cumpliendo etapas, cada semana nos ponemos un objetivo: ahora está el cumplir en Málaga", aseguró el madrileño en referencia al Torneo que disputarán a partir del viernes en la ciudad andaluza, preparatorio para el Mundial de China.

"Contra Lituania era el primer partido del año. Había un poco de nervios, no tuvimos buenos porcentajes pero eso es lo de menos. Tuvimos buena energía, todo el mundo aportó y lo dimos todo. Sacamos la victoria y creo que los aficionados se fueron contentos. Hemos estado viendo vídeo para mejorar las cosas de cara a Málaga", declaró el ala-pívot de los Denver Nuggets de la NBA.

Juancho, que jugó 8 minutos contra Lituania, afirmó que era "lo planeado", aunque espera hacer "un par más de rotaciones" para ver "cómo responde el cuerpo".

Sobre la actuación de su hermano Willy en el partido del sábado en Pamplona, Juancho destacó que "lleva muchos años entrenando muy duro y al final los resultados salen".

"Estoy muy orgulloso de él. Ha tenido un cambio físico espectacular. En el tema ofensivo está ahora con el tiro de tres; entrena por las mañanas antes y después de la sesión. Es cuestión de tiempo que le pongan, y cuando le ponen ha demostrado que puede jugar y a gran nivel", añadió.

Personalmente, Juancho se encuentra "muy bien", aunque todavía le queda "un poquito para estar a punto". "Vamos semana a semana y cada vez me voy encontrando un poco mejor, vamos en buena línea", agregó el internacional.

En el entrenamiento de la selección en las instalaciones del Triángulo de Oro se encontraba su entrenador de Denver, Michael Malone, al que le ha agradecido su presencia: "Es bueno que te vengan a ver, que te tengan en el punto de mira. Estoy muy contento y agradecido de que venga".

El joven jugador resaltó "el feeling" que hay en el grupo y aseguró tener "un gran equipo" que puede jugar "con mucho ritmo", aunque aún les quedan tres semanas de "trabajo duro" para llegar "a China y competir".

"Al final es muy diferente en los partidos de preparación que cuando compites por quedarte o pasar de fase", comentó Juancho pese a que no cree que haya "presión en el vestuario".

"Cada uno está dando lo máximo que puede con la máxima energía posible. Los descartes serán una cuestión muy difícil para el entrenador pero cada uno ha aportado lo que ha tenido que aportar y tiene que estar orgulloso por estar aquí", añadió.

El pívot aseguró que, en la cancha, puede jugar "de lo que sea" y que Sergio Scariolo es "el que decide".

"Hay que hacer lo mejor para el equipo. Esto es un equipo, no un tema individual. Yo estaré contento me ponga donde me ponga y aportaré lo que él me pida. Simplemente juego como yo sé que es lo más fácil", concluyó.