Ricky: "Espero que esto pueda inspirar a la gente"

El internacional español Ricky Rubio ha deseado que la consecución del oro por parte de España en el Mundial de China, en el que ha sido designado MVP, pueda "inspirar a mucha gente" para "superar el día a día" y los "muchos baches que hay en la vida", y ha reconocido que todos los jugadores han "sacrificado mucho" para estar en la cita mundialista.

"Espero que esta historia que hemos escrito en China pueda inspirar a mucha gente. Sabemos que solo es deporte, que la vida es mucho más que eso, pero espero que esta historia pueda inspirar a mucha gente para ser capaz de superar el día a día y muchos baches que hay en la vida", señaló en declaraciones a Mediaset tras la victoria en la final ante Argentina (75-95).

Además, el base de El Masnou destacó la labor realizada por los integrantes de la selección y por los hombres que contribuyeron a la clasificación en las ventanas. "Hemos trabajado muy duro, hemos sacrificado mucho, podría hablar de cada uno en concreto. Cada uno da muchísimo y hoy hemos dado una no solo en el deporte, sino en la vida en general. Este equipo es de leyenda", manifestó.

"He aprendido muchísimo y he sabido prepararme para este momento. Sabía que era muy importante para mí, pero lo he disfrutado como un niño pequeño. Ha sido algo muy especial", continuó, antes de recordar a su madre, fallecida en 2016. "Se lo dedico sin duda a mi madre, que sé que desde allí arriba estará muy contenta", concluyó.