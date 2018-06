Lopetegui ya no habla... hasta que llegue a España

Lopetegui ya no habla... hasta que llegue a España

Julen Lopetegui no va a hablar en Rusia. El técnico, de hecho, no hablará hasta que llegue a España. Primero se anunció una rueda de prensa conjunta con Rubiales que no tuvo lugar puesto que el presidente ha hablado solo, y poco después, con el exseleccionador ya destituido, se ha sabido que el seleccionador ni tan siquiera va a comparecer en Rusia. Hablará al llegar a España, probablemente en Madrid.