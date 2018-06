Hierro: "Puedo mirar a todo el mundo a los ojos"

La destitución de Julen Lopetegui como seleccionador de España tras su fichaje por el Real Madrid, ha supuesto una grave crisis justo antes del Mundial de Rusia 2018. Rubiales, presidente de la RFEF, decidió cortar por lo sano la difícil situación y colocar en el puesto a Fernando Hierro en contra de la opinión de los capitanes del combinado nacional, que pidieron seguir contando con el técnico vasco hasta el término del campeonato. Sigue aquí la rueda de prensa de Hierro como nuevo seleccionador español:





Las frases de Hierro

"Es un reto bonito, apasionante, las ciecunstancias son las que son. Acepto la responsabilidad con valentía. Llevamos un grupo de trabajadores dos años por el Mundial. Entiendo que la ilusión que tiene todo el mundo es grande. A partir de ahí, mi máxima admiración por Lopetegui por su trabajo, le deseo lo mejor en su nueva andadura".

"Lo que no se puede hacer es tocar en dos días lo que se ha hecho dos años de trabajo. Tenemos que ser inteligentes, coherentes y saber que de ahí al día de Portugal no hay margen de cambio. He estado presente en todos los entrenamientos y a partir de ahí no podemos cambiar nada".

"Les he dicho (a los jugadores) que puedo mirar a los ojos a todo el mundo. He actuado como se debe hacer, estoy muy tranquilo. El objetivo es pelear por el Mundial. Hemos venido a pelear por el Mundial".

"Mi cargo es Portugal y después el siguiente, el siguiente y el siguiente. Esa es mi responsabilidad".

"Todos tenemos la conciencia tranquila. Nos equivocamos si miramos al pasado. Nos confundiríamos. Tenemos que ser positivos, dar un paso adelante. Lo que no se nos va a olvidar es que venimos a jugar un Mundial".



"Tenía tres alternativas: decir que no, irme y la tercera: aceptar y dar un paso adelanta. Lo he tenido claro desde el primer momento. No podía decir que no porque yo mismo no me lo perdonaría".



"He hablado con Lopetegui después de la decisión. Me ha llamado a la hora de despedirse. Los chavales están ilusionados, esto es un desafío para todos. No tenemos tiempo para pensar en otra cosa. El objetivo es pelear por un Mundial. Tenemos que ser maduros".

"La clave es continuar con lo mismo. Tocar lo mínimo posible. La clave es cómo lo afrontamos nosotros. Tenemos tres partidos para continuar en el Mundial".

"El presidente ya ha dado su valoración de los hechos y tenemos que ser positivos, pensar en los jugadores, en el fútbol español. Sabemos que hay diferentes opiniones y lo que significa esta decisión. Pero no podemos perder fuerza y concentración".

"Sólo tengo un año de experiencia en el Oviedo, que hicimos las cosas bien. Un año de seguundo entrenador. Y 30 rodeado del balón".

"El feedback que he recibido en el vestuario es fantástico. Veo un grupo cohesionado sabiendo por lo que va a pelear".









Las frases de Rubiales

"No es plato de buen gusto lo que ha sucedido, pero estamos actuando con responsabilidad. Hemos hablado con todo el staff. Todos han cerrado filas con Fernando, que ha tenido una charla muy emotiva con todos. Vamos a superar esta situación".

"Hierro ha actuado con una enorme responsabilidad".

"Ha sido todo en poco tiempo. Quiero remarcar la honestidad de Fernando. Ha defendido lo mejor para la selección".

"Hay muchas cuestiones con un contrato y cuestiones que están nuestros abogados con ellos. He hablado con Lopetegui de eso. Trabajamos muy duro por el dinero y otras cuestiones que están por encima. Hay que tomar decisiones dolorosas y económicamente no son las más rentables pero sí las adecuadas en lo que respecta a los valores".

"Llevo dos días con gastroenteritis y fastidiado de salud. Pero anímicamente estoy fuerte y con optimismo, deseando que llegue el partido".