Cristiano a un periodista de Diario AS: "Vamos a ganar a España". Respuesta: "Ya lo sé"

Un periodista del Diario As, Manu Sainz, estaba esperando la llegada del autobús de la selección de Portugal al hotel de concentración de Sochi, donde España se enfrenta este viernes al combinado luso. Cristiano Ronaldo, tal y como relata el propio periódico, vio al periodista desde el mismo autobús y bajó a darle un abrazo. Hasta ahí todo lógico.



Cuando ambos se están despidiendo, Cristiano le dice al periodista: "Vamos a ganar a España", y este le responde "ya lo sé". La respuesta de Manu Sainz es inequívoca, él cree que España va a perder ante Portugal, pero eso no significa que lo desee, puede decirlo desde el convencimiento deportivo, no en vano, el combinado luso es el actual campeón de la Eurocopa.



Pero las palabras de Manu Saínz a Cristiano Ronaldo no ha sentado nada bien en las redes sociales, sobre todo porque colea de fondo la polémica entre el Real Madrid, equipo en el que juega Cristiano Ronaldo, y la selección española por el fichaje y cese de Lopetegui, y el posicionamiento de algunos medios de comunicación de la capital de España.